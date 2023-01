Allen Guevara le hizo ver a Bernald Alfaro que salir de un equipo como Alajuelense no es el final

Bernald Alfaro sabía muy bien que para tener más minutos debía marcharse de Liga Deportiva Alajuelense, donde nunca gozó de la regularidad que le hubiese gustado.

Era algo que tenía premeditado desde hace tiempo, que estuvo cerca de darse hace seis meses, pero que fue hasta ahora que se concretó.

Ya tiene varios días de pertenecer a Cartaginés y pronto de trasladará a vivir a la Vieja Metrópoli, porque viajar desde Sarchí se le hace un poco largo.

Mientras se acomoda, encontró un ángel de la guarda en Allen Guevara. Lo que hacen es que él llega a la casa del capitán de los de la Vieja Metrópoli y de ahí se van juntos hasta tierras brumosas.

En esas horas de viaje, han conversado de una situación que los dos experimentaron y aunque el sarchiseño ya lo sabía, Guevara le hizo ver que salir de un equipo como Alajuelense no es el final.

“Muchas personas creen a veces que ya salís de un equipo como la Liga y ya tu carrera está terminada y creo que no. Depende de cada uno, de la ambición, de los propósitos que tenga y yo creo que Bernald lo tiene muy claro”, expresó Allen Guevara en el Estadio Nacional, mientras se llevaba a cabo la edición XXIII de los 90 Minutos por la Vida.

“Él quiere jugar, quiere estar en un equipo donde le den la oportunidad y yo creo que Cartago es un bonito equipo para jugar, le abrió las puertas y tiene que aprovecharlo”, mencionó.

Algo similar le ocurrió a él, porque cuando Alajuelense ya no lo quería en el equipo, los rojinegros le andaban buscando club. Sin embargo, él mismo tomó la decisión de dónde quería ir y fichó con Cartaginés, donde tuvo un resurgir.

Con los brumosos, Cusuco volvió a ser protagonista, titular, determinante, se convirtió en el capitán blanquiazul y levantó la copa de campeón el año pasado.

Allen Guevara sigue viviendo en Alajuela y pronto se acostumbró a viajar, pero es que Bernald Alfaro sí le queda un poco más lejos, desde Sarchí. Por eso, él sí se mudará a Cartago.

“Al principio he estado viajando, pero la idea es pasarme para allá, porque si es demasiado largo. Duro como dos horas en la mañana y eso es esfuerzo físico que se va perdiendo, mejor invertirlo ojalá en la cancha”, apuntó Alfaro.

Coincidió en las declaraciones de Guevara, sobre el cambio de equipo que se traduce en un nuevo aire, en otra oportunidad para luchar por resurgir.

“Así lo veo, porque al final estoy en un club que recién salió campeón nacional y de Copa, estar en el ojo de la gente y con buenas actuaciones estar cerca de la Selección Nacional”, citó la nueva ficha brumosa.

Explicó que Cartaginés trabaja con una metodología completamente diferente a la de Alajuelense y que adaptarse le va a llevar un tiempo.

“Pero es bonito, son retos que uno va asumiendo poco a poco y uno tiene que ir agarrando confianza”.

Alfaro llegó a un club que desde hace tiempo había mostrado interés en él y que iba de la mano con su intención de buscar minutos.

“Al final esto es fútbol y se trata de jugar. Puedes estar en un buen club y puede ser lo que sea, que si no estás jugando, a la gente se le olvida las cualidades o que se hacen las cosas bien y lo bonito es jugar, porque somos futbolistas y es lo que todos queremos. Nadie lo puede asegurar en Cartago, pero personalmente es un reto que asumí”, reflexionó.

Marcharse de Alajuelense tampoco fue fácil para Bernald Alfaro, porque de niño siempre había soñado con jugar ahí.

“Tal vez la forma en la que se dio es lo que más me dolió, porque a todo mundo le hubiera gustado ser tres veces campeones, pero perdimos muchas finales, se tuvo oportunidades y se perdieron muchas instancias decisivas y creo que es lo que más me dolió, no darle esos títulos a la afición, a la gente y a mí personalmente”, confesó.

¿Qué le faltó para consolidarse en la Liga? La pregunta no la respondió de manera abierta.

“Realmente no me gusta hablar mal, ni tampoco tratar de traer el pasado, porque si bien es cierto también fue bastante enriquecedor, hubo muy buenos momentos y hay algunas cosas que no me parecieron por ahí y por eso la opción de salir y ahora tratar de enfocarme con Cartaginés”, citó Bernald Alfaro.

En la Liga tiene muchos amigos y en el Estadio Nacional fue común verlo fundirse en un abrazo con diferentes integrantes de la Liga. Ocurrió hasta con el gerente deportivo Antonio Solana.

“Fue mucho tiempo, tres años y medio y les tengo mucho aprecio, por eso no me gusta hablar mal de nadie de allá”.

Por eso admite que le dolió irse de la Liga.

“Desde la parte personal por supuesto, porque cuando uno pasa tanto tiempo compartiendo con gente llega a encariñarse. Es difícil, pero cualquier cambio es bueno y ahora a tratar de explotar mi máximo rendimiento”.

Hoy se debe a Cartaginés y Bernald Alfaro quiere aprovechar muy bien esta nueva oportunidad en el fútbol, así como lo hizo Allen Guevara en su momento.

“La idea es tratar de llegar a aportar el granito de arena al equipo, para tratar de obtener los resultados a nivel grupal e individuales”, finalizó el sarchiseño.