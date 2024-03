Alexandre Guimaraes deja ver en cada respuesta cómo y por qué cambió la cara de Alajuelense

Alexandre Guimaraes sabía que Liga Deportiva Alajuelense podía hacerlo muy bien contra Liberia, pero confesó con total sinceridad que no esperaba un partido tan completo por parte de su equipo con apenas diez días de entrenamiento.

Esa goleada de la Liga por 4-0 en el Estadio Edgardo Baltodano tiene varios significados para los rojinegros, más allá de tres puntos valiosos. Después de casi 12 años, así fue como Guima retornó al campeonato nacional como técnico.

“Feliz, feliz, feliz... Debutar ganando, en una cancha dificilísima, viendo la respuesta de los jugadores, entregados a lo que nosotros les estamos proponiendo. Ver rendimientos individuales arriba y esperables dentro de su capacidad. Viendo que nuestro nueve (Jonathan Moya) se encontró con el gol, eso para un equipo es muy importante”, afirmó Alexandre Guimaraes.

- ¿Cuánto le sirvieron estos días para trabajar con el equipo?

- Por supuesto que este tiempo de pausa nos cayó muy bien, porque pudimos ir sobre todo enfatizando conceptos, más que sistemas, conceptos que para nosotros son muy importantes para que el equipo pueda fluir y hacer un juego en ciertos sectores de la cancha diferente a lo que se estaba haciendo. Cada entrenador tiene su libreto.

- Cuando expulsan a un jugador, normalmente el técnico mueve el banquillo para acomodar y usted aunque tenía el marcador a favor, no era que el partido estaba en la recta final. ¿Por qué no hizo una variante?

- Eso fue importante, porque yo veía que los jugadores estaban cómodos y la entrega que hicieron Johan Venegas y Aarón Suárez para ir cambiando y estar a la par de Kevin Cabezas, quien volvió a hacer un muy buen partido y esa es una muy buena noticia para Liga Deportiva Alajuelense.

”No veíamos necesidad de hacer el cambio, porque el juego interior prácticamente ellos lo estaban controlando, tanto Johan cuando estaba a la par de Kevin, o Aarón, cuando estaba al lado de Kevin.

”Y que cuando teníamos la pelota la sostenían, así que en ese sentido fue gracias a la dedicación de ellos. Si ellos no hubieran creído y no hubiesen estado preparados para eso, no nos habría salido tan bien a como nos salió. Tampoco sea que en un próximo partido vaya a ser lo mismo”.

- ¿Qué tiene Guillermo Villalobos?

- La lesión de Guillermo Villalobos fue esta semana, vamos a ver cómo es su progresión y ver si puede estar o no en el banco contra San Carlos, pero no lo vamos a apurar.

- Carlos Mora puso tres asistencias. ¿El nivel de él es para que esté en la Selección Nacional?

- Vos sabés que yo no voy a entrar en ese tema. Carlos con lo que hizo contra New England Revolution y lo que hizo ante Liberia es el rendimiento y la performance que nosotros esperamos, que Alajuelense necesita de él. Ya después lo otro, no es un tema que me compete.

- ¿Qué tan rápido espera que se acoplen los jugadores que se encuentran con la Selección?

- Tengo la referencia del rendimiento tanto de Alexis Gamboa como de Joel Campbell que jugaron más minutos que Yael López contra New England, de lo que hicieron con un solo entrenamiento y una sesión de video.

”Tengo esa referencia y sobre esa referencia, en el momento que se integren vamos a intentar hacer lo mismo, que es sacar lo mejor posible para que ellos también se agreguen a este grupo que ha demostrado que quiere”.

- ¿Por qué Alajuelense se ve diferente con usted?

- Uno tiene que encontrar siempre eco en el grupo. Y no soy yo, es el cuerpo técnico. El aporte que han hecho Juliano Fontana y Martinho Do Prado en estos diez días para ir implementando unas situaciones de trabajos específicos físicos y tácticos, junto con el aporte de Bryan Ruiz y la ayuda del profesor Juan Carlos, así que no es solo una cosa mía, por supuesto.

”Fue un buen paso, falta mucho camino por delante. Viene un partido bravísimo contra San Carlos en Alajuela. Hay que disfrutar obviamente de este triunfo, pero no es momento de estar echando campanas al vuelo.

”Por supuesto que estoy feliz, porque volver ganando, de esta manera en esta cancha tan difícil es meritorio. Nadie ha venido y ha ganado 4-0 en Liberia. Toca pensar en lo que sigue, nada más”.

- ¿Qué mensaje le manda a la afición liguista?

- Lo que ellos quieren es ver al equipo ganando, al equipo entregándose, dejando todo en la cancha y ganando. Así que eso es lo que nosotros queremos mostrarles para que ellos vuelvan al estadio, vuelvan a apoyar, porque los jugadores necesitan ese apoyo.

- Alajuelense tuvo experiencias en partidos anteriores en las que no supo defender resultados. ¿Por qué esta vez ganó 4-0 con un hombre menos?

- Lo que hablamos fue cerrar un poco las líneas interiores. Creo que el equipo estaba sufriendo ahí bastante. Al cerrar las líneas interiores teniendo muy buen juego aéreo defensivo, neutralizamos al rival en esas dos situaciones. Sobre todo es el entendimiento de los jugadores.

”En el segundo tiempo con los cambios que hicimos defensivamente hubo un ajuste y el sacrificio físico para hacer esfuerzos extras, más aún teniendo diez jugadores. Si no tenés eso es difícil y ellos lo están demostrando, están demostrando que quieren. Vamos bien, pero falta mucho”.

- ¿Qué le vio a Kevin Cabezas para que le gane el pulso a Edward Cedeño y a Michael Barrantes?

- Yo tenía ciertas referencias de él cuando estuvo en Liberia y cuando yo estaba en Colombia, veía algunos partidos desde allá. No había tenido muchos partidos, pero por lo que había visto, me parecía que era el momento para que él tuviera la oportunidad y darle continuidad.

”Es un jugador que tiene mucho futuro, que quiere mejorar, quiere aprender y que sabe escuchar. Entonces, ya es él en la cancha. Esta vez mejoró en los primeros pases hacia adelante. En el partido anterior quiso tener mucha más seguridad jugando a veces muy lateral o para atrás”.

- ¿Qué analizó de Liberia, que genera mucho volumen ofensivo, pero la Liga no pasó apuros?

- Lo que pasa es que nosotros arrancamos el partido muy bien, nuestra presión sobre la salida de ellos se hizo muy bien. Nuestros cambios de ritmo en el último cuarto de cancha, en velocidad pura o en combinaciones y asociaciones salió muy bien, pero además fuimos contundentes.

”Entonces, eso anímicamente no es fácil reponerse de esos dos goles que hicimos. Ellos lo intentaron, tienen un buen equipo y como le dije a Minor Díaz (técnico liberiano) cuando terminó, sigo pensando que ellos van a estar peleando la clasificación”.

