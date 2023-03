¿Alex López o Mariano Torres: cuál es más determinante para el clásico?

Clásico es clásico, al punto de que no solo tiene en vilo a las dos aficiones más numerosas del país, sino que también despierta la atención de los seguidores de otros equipos.

Liga Deportiva Alajuelense recibirá al Deportivo Saprissa este domingo 2 de abril, a partir de las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Sobra decir que es un partido que nadie quiere perderse, que genera debate, que despierta pasiones y se torna crucial para las aspiraciones de ambos clubes.

Un triunfo de la Liga provocaría que los dos equipos de nuevo se equiparen en puntos en la cima y que el gol diferencia siga jugando del lado rojinegro.

Un empate dejaría las cosas tal cual están, con esa ventaja de tres puntos que en este momento tiene la S sobre los manudos.

Mientras que una victoria morada provocaría que el Monstruo se aleje seis puntos de Alajuelense.

Ni usted ni yo sabemos qué pasará, pero, para calentar en la horas previas, cuál sería su respuesta si le preguntan quién es más determinante en su equipo en este momento: Alex López o Mariano Torres.

Alex López y Mariano Torres serán protagonistas este domingo 2 de abril en el clásico nacional que se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense y Rafael Pacheco)

Probablemente la respuesta de quien participe en este ejercicio sea de acuerdo a sus colores, pero vamos: veamos los números.

Las comparaciones son odiosas y muchas veces hasta ingratas, pero a la vez, resultan reveladoras. Y eso es lo que ocurre si cruzamos datos con ayuda de Data Factory, empresa especilizada en estadísticas.

Posiblemente ya usted votó por el capitán rojinegro, por el capitán morado, pero vamos al grano, o mejor dicho, a los números.

La conclusión es que prácticamente Alex López y Mariano Torres están taco a taco con el fútbol que han hecho en lo que va de este Clausura 2023.

“Gracias a Dios en este torneo he contado con bastante regularidad. No me he lesionado, que esa es una parte bastante importante, porque hemos tenido bastante desgaste en lo que es físico, pero creo que al final siempre vamos a estar disponibles”, apuntó Alex López.

El ingeniero del juego rojinegro y el cerebro morado tienen los mismos números, aunque es claro que ambos con su propio estilo. Cada uno registra tres anotaciones y los dos contabilizan 24 remates.

Alex López suma 1.249 minutos distribuidos en 15 juegos; mientras que Mariano Torres lleva 1.273 en 14 pulsos.

En el clásico, es claro que el balón pasará mucho por ambos.

“Va a ser difícil, pero los últimos clásicos que hemos ido a la cancha de ellos hemos hecho grandes partidos y tenemos la fe de que así será”, indicó Mariano Torres.

Su pronóstico es que esa lucha por el primer lugar será muy cerrada hasta el final, pero que el clásico del domingo es una gran oportunidad que tienen los morados para intentar distanciarse.

Otras compraciones Copiado!

Giancarlo González se perdió los últimos partidos de la Liga por lesión, pero no se descarta que su regreso sea en el clásico.

La regularidad ha marcado a Pipo en este torneo, quizás, uno de los mejores desde que regresó a Alajuelense.

Pero esa constancia y seguridad atrás también la presenta el panameño Fidel Escobar.

Juventud Copiado!

Josimar Alcócer vivirá un clásico especial, porque aunque ya jugó uno como titular en Tibás, esta vez tiene más minutos acumulados, que se traducen en confianza.

Además, viene de mostrarse en la Selección Nacional y es uno de los futbolistas que el domingo podrían marcar diferencia con la Liga.

Fuerza y velocidad Copiado!

Carlos Mora y Luis Paradela tienen la invitación para ser protagonistas en el clásico del domingo.

El extremo rojinegro creció en su juego con Andrés Carevic y aunque en el último partido no se vio tan bien, pondrá de su parte para que Alajuelense se salga con la suya en el duelo ante la S.

Mientras que el cubano Luis Paradela ya ha demostrado que le gusta mostrar sus condiciones cuando se enfrenta a la Liga.

Goleadores Copiado!

La Liga tiene al máximo artillero del campeonato nacional en sus filas. Johan Venegas encara este partido como un juego trascendental por el liderato e irá en busca de más goles.

Ariel Rodríguez convirtió el gol ante Santos que le deparó la victoria y el liderato al Saprissa, pero se lesionó y prácticamente está descartado para el domingo. De ser así, su relevo podría ser el jamaiquino Javon East.

Darle un vistazo a todo ese juego de números y datos siempre resultará interesante.

El domingo se escribirá el capítulo 344 del clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa.