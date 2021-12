Albert Rudé lanza pedido especial a la afición de Alajuelense: ‘Que nos ayuden para poder remontar’

Albert Rudé promete que Alajuelense hará todo lo que tenga que hacer para pasar a la final. (Fanny Tayver Marín)

Alajuelense se juega el todo por el todo este domingo, cuando reciba al Santos de Guápiles, en el round definitivo por un boleto a la final del Apertura 2021 de la Liga Promerica.

La Liga está abajo en el marcador, por 3 a 2, pero Albert Rudé apela al trabajo, a la concentración de sus jugadores, a no cometer los errores que el equipo presentó en Guápiles y a la fuerza de la afición rojinegra desde las gradas para avanzar.

Así lo afirmó el técnico español este sábado en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, antes de dirigir la última práctica antes de este partido decisivo.

¿Emocionalmente cómo están?

Emocionalmente estamos bien, fueron esos diez minutos que te penalizan. A partir de ahí el equipo se pudo recomponer hasta entrada la segunda parte, a pesar de que cae el gol que fue una jugada totalmente aislada de un saque de portería que no defendemos bien, el equipo llevó todo el peso del partido y así lo demostró a nivel de posesión, que tuvimos un 61%, con tiros al marco que tuvimos 13 y seis entre palos.

Entonces, esto demuestra que el equipo se pudo recomponer de una situación muy difícil y poder poner el partido en 3 a 2 que deja la serie muy abierta y te deja muy claro lo que tenés que hacer en casa. Aquí ya no hay medias tintas, te lo deja muy claro, no podemos dudar de nada porque sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y estamos trabajando en esa dirección al 100%.

¿Cómo vivió todo lo de Johan Venegas?

Estoy tan metido en el partido que no escucho nada, es decir, estaba metido en el partido y tenía tanto trabajo para intentar conseguir con mi equipo ese gol que nos dejaba la eliminatoria abierta que me perdí de muchas cosas.

Al final yo me enteré de la situación, hemos recibido la sanción correspondiente y nosotros nos enfocamos en el presente. A partir de ahora sabemos que no podemos contar con él y estamos viendo cómo suplimos esa ausencia, tenemos una plantilla de mucha calidad y muy larga.

¿Se le habló a los jugadores de que el fútbol ahora volvió a ser distinto con gente y es a lo que están expuestos de aquí en adelante? ¿Se les dice que no escuchen lo que dice la gente?

Realmente ha sido muy difícil esta época de pandemia porque nos hemos encontrado estadios vacíos en mucho tiempo y entonces ha sido un periodo donde hemos vivido el fútbol de una manera muy diferente y ahora con gente en los estadios es como esa reconexión.

Esa emoción, tanto por parte del jugador como por parte de la afición y es normal que después de tanto tiempo sin poder compartir a 200 pulsaciones como estamos todos en un partido, tanto aficionados, como entrenador y jugadores, pues puedan suceder cosas.

Pero más allá de eso nosotros nos enfocamos en el partido y estamos tan metidos que lo que pase afuera no lo tomamos en cuenta a mal. Es evidente que si jugamos un partido y la gente alienta, alienta y alienta nosotros lo sentimos y esto lo vamos a necesitar muchísimo el domingo.

A partir de ahí nosotros no nos enganchamos mucho en el entorno porque estamos tan metidos en nuestro trabajo y tenemos tanto trabajo evidentemente, porque jugar un partido de fútbol no es nada fácil, hay muchísimas tareas, estar concentrados y hay que estar metidos en el partido y aislarlos del entorno. Pero cuando el entorno empuja a bien esto se siente y se agradece mucho.

¿Qué le pide usted a la afición?

Para mí es muy importante y creo que para el equipo también que nos ayuden mucho, que nos ayuden para poder remontar esta serie. La gente es muy importante para nosotros, la hemos pasado muy mal sin gente, porque te sientes un poco huérfano, estás ahí y metes un gol, tienes una ocasión muy clara, o empiezas a empujar al equipo hacia atrás y no sientes ese apoyo de la gente porque no estaba en el estadio.

Ahora que sí la tenemos creo que es súper importante que nos ayude a lo que todos queremos, porque al final lo que todos queremos es lo mismo, que es ganar y pasar de serie. Entonces estoy seguro que lo van a hacer y nosotros lo vamos a agradecer mucho.

Puede pasar que Santos igual haga un gol y la gente se estrese. ¿Qué piensa de los gritos en contra?

La gente va al estadio de una forma libre y puede hacer lo que quiera, nosotros evidentemente estamos entrenados y nos estamos entrenando para estar enfocados en las tareas, en nuestras responsabilidades, en el plan de juego, en nuestros roles y eso de por sí te aísla mucho del entorno.

Nosotros tenemos una protección automática por estar focalizados en nuestra tarea, pero cuando el estadio se prende y empieza a animar, esto te empuja mucho y yo creo que es muy importante sentirse arropado, sentir que la gente apoya, porque esto te da un extra a nivel de motivación, a nivel de cansancio, porque si la gente está prendida te lleva en volantas hacia arriba y esto es muy importante y somos afortunados de poder contar con aficionados el domingo.

Para mí va a ser muy importante tenerlos allá y creo que estamos trabajando de una forma en la que podemos hacer un gran partido y espero que la gente pueda estar a nuestro lado y que podamos salir muy contentos, en eso estamos enfocados.

¿Se tomará algún tipo de precaución con Luis Paradela y Javon East, que fueron determinantes para el Santos?

La precaución se va a tomar exactamente la misma que teníamos tomada ya para el partido de ida. Es decir, esto estaba preparado, que no saliera bien es otra cosa, que no saliéramos conectados y que en las primeras jugadas fuéramos superados, insisto, en las primeras jugadas del partido, eso no estaba preparado.

Lo que estaba preparado eran las estructuras compensatorias por detrás del balón. Nosotros teníamos clarísimo que nos iban a salir a la contra, teníamos unas estructuras por detrás del balón que lo que querían era prevenir eso.

Por eso jugamos con un central que estaba de lateral, porque te da mucha más solidez jugar con un jugador que está acostumbrado a esos duelos de mano a mano como Fernán Faerron al ir de lateral.

Nosotros estamos totalmente precavidos para eso. En el partido de vuelta vamos a tener que atacar aún más y será más importante estar bien parados detrás del balón.

¿Qué tan importante es conseguir un gol rápido?

Yo creo que lo importante es tener claro lo que se necesita y tener mucha paciencia para conseguirlo, no quedar mal parado atrás, pero sí ir hacia adelante con todo y eso es lo difícil, atacar con mucha gente y quedarte con la suficiente para defender bien.

Estamos preparando, hemos hecho mucho análisis, estamos entrenando lo mejor posible para que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan y estamos enfocados. Esperemos que esta vez sí salgamos 100% conectados y podamos desde el minuto uno imponer nuestras condiciones y que sea una gran tarde.

¿Deportivamente qué implica no tener a Johan?

Deportivamente implica que un compañero que ha estado trabajando muy bien va a tener su oportunidad, eso implica.

Al final se vieron prácticamente todos los delanteros juntos. ¿Qué impresión le dejaron en funcionamiento?

Como digo siempre, nosotros nos fijamos mucho en lo que reclama el juego, nosotros no nos anclamos en una idea y eso de muero con mi idea. Eso no creo que se pueda ejecutar demasiado en el fútbol moderno porque es tan dinámico y cambia tanto que te adaptas o al final no puedes salir adelante.

Lo que hicimos fue adaptarnos a la situación. La situación, como ustedes saben reclamaba tirar todo lo que teníamos, jugar con tres delanteros, porque estábamos jugando con Marcel Hernández, con Gabriel Torres y con Johan Venegas, con doble amplitud, con Bryan Ruiz para surtir balones a esas profundidades y con Celso Borges que no es de un perfil muy defensivo, era el jugador únicamente defensivo en media cancha.

Nos quedamos con dos centrales que les dijimos: ‘Oye, se tienen que bancar esto’, porque tenemos que ir al gol como sea, porque evidentemente un 3 a 1 queda más cuesta arriba que un 3 a 2 y entonces nosotros apostamos al 100% para ir a buscar ese gol y nos salió bien.

Alajuelense protestó por Hugo Cruz. ¿Qué piensa usted de esto que se generó, porque Santos también respondió?

Una forma es que yo me informe de los árbitros porque es mi trabajo, informarme de quién va a pitar, trayectoria para conocerlo mejor y la otra es que yo hable o no hable del arbitraje y ustedes saben que yo no hablo del arbitraje.

¿Le preocupa que sea malo?

Es que no hablo del arbitraje.

¿Si quedaran eliminados, porque la Liga se vio muy mal en Guápiles, cómo se puede justificar que teniendo todas las comodidades y que para muchos es la mejor plantilla del país, le pasen por encima?

Yo me baso en el presente y es que en las hipótesis no me puedo basar en ellas, porque nadie las conoce, nadie puede garantizar nada, porque nadie tiene una bola de cristal, nadie puede ver el futuro. Yo me enfoco en el presente y después de hacer el análisis del juego, yo entiendo que cada quien tiene sus opiniones.

Después de hacer nuestro análisis confirmamos que salimos diez minutos desconectados y a partir de ahí yo no considero en mi análisis, en mi opinión que también tengo, que Santos fuera superior a Liga Deportiva Alajuelense.

Y así con nuestro Big Data, con los números, que muchas veces el entrenador tiene una sensación y cuando nos pasan el reporte el Big Data que son números estadísticos te das cuenta de que a lo mejor esa sensación es.

Hemos tenido el 61% de posesión, un 30% en el último tercio del rival, que es muchísimo, hemos tenido 13 tiros a marco fuera de casa, ellos tuvieron tres a marco y 100% de efectividad.

A ver, yo entiendo que hay opiniones y las respeto todas. Yo intento nutrir mi opinión subjetiva con datos objetivos y ahí están los datos y nos refuerzan que sí tuvimos 10 minutos jodidos, pero a partir de ahí la Liga retomó, reaccionó y marcó dos goles fuera de casa y está a un 1 a 0 o a un 2 a 1 de poder pasar a la final.

Yo creo que hay que entender las cosas desde la perspectiva de crecer y no pensar tanto en qué puede pasar, sino enfocarse uno en lo que ahora mismo está aconteciendo, tratar de hacerlo lo mejor posible para poder hacer que ese futuro sea como nosotros queremos.

¿Le pesa no tener a Johan Venegas?

Cuando pierdes a cualquier jugador por la circunstancia que sea, eso pesa,en cualquier jugador, porque cada uno tiene un rol específico en el equipo y siempre que alguien no está por el motivo que sea, el equipo se resiente.

Pero tenemos la gran suerte de que hay una plantilla enorme, con mucha calidad y con jugadores que vienen entrenando muy bien y estamos muy tranquilos porque sabemos que el que entre en su lugar, entrará al 100%.

¿Esta vez sí se verá a Marcel Hernández con Gabriel Torres de arranque?

Las alternativas están todas, porque lo que se necesita hacer lo vamos a hacer, si necesitamos jugar otra vez con tres delanteros lo vamos a hacer y esperemos que no, pero si necesitamos meter hasta cuatro delanteros y espero que no porque ya sería una situación límite, lo vamos a hacer.

Nosotros vamos a hacer lo que se requiera para poder pasar la serie y tiene que quedar muy claro, que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para ganar, toda la preparación, todo el análisis, escoger el once, los 18, las sustituciones, los planes del partido, todo lo que hacemos es para ganar.

No es para que el equipo juegue lindo, no. El equipo tiene que ganar y yo creo y es una opinión muy personal, que jugando de cierta forma, te acera más a ganar. No te garantiza ganar, pero te acerca más y por eso tenemos una identidad, que la entrenamos y tratamos de ganar a partir de eso, pero todo lo que hacemos es para ganar.

¿Qué tan satisfecho lo dejó el papel de Daniel Arreola y de Giancarlo González en la línea defensiva y el nivel de Celso Borges y Bryan Ruiz?

En la previa yo dije que es muy importante tener jugadores de ese calibre, de esa experiencia porque sabes que van a entrar a aportar y a sumar y con ellos en cancha logramos el gol y tener dos o tres ocasiones.

Con el rendimiento de cada jugador nosotros hacemos un análisis individual, a partir del partido, con acciones de video y lo cruzamos con estadísticas. A partir de esos análisis individuales tomamos nuestras decisiones y en el entrenamiento nos acabamos de consolidar en esas decisiones.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.