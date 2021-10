Albert Rudé encarará un partido de ‘trascendencia grande’ para Alajuelense

Albert Rudé espera que su equipo ponga en práctica el plan que Alajuelense tiene preparado para visitar este sábado a Herediano.

Albert Rudé afronta una particularidad en su arranque como técnico de Alajuelense y es que en sus primeros partidos le toca enfrentarse a los clubes comandan la tabla.

Su estreno fue contra un Santos que estaba en el segundo lugar y este sábado visitará a un Herediano que es líder.

“Es un partido que la diferencia de puntos hace que tenga una trascendencia grande, pero nosotros nos enfocamos simplemente y no vemos más allá de este sábado”, expresó Rudé en la rueda de prensa previa al choque entre rojiamarillos y rojinegros.

Aseguró que Alajuelense está enfocado en ganar y para eso él no solo ha procurado sacarle provecho a estos días, sino que tiene muy medidos todos los movimientos del ‘Team’, un cuadro que cataloga como “muy versátil”.

“Siempre intentaremos ganar y competir para los tres puntos y a partir del resultado vamos a enfocarnos en lo que viene, en cómo tenemos que seguir trabajando y en ver a dónde nos deja el resultado de este sábado”.

Rudé dijo que en la Liga no están confiados, pero sí centrados en que deben acercarse y pelear hasta el último momento por ese liderato, porque esta vez sí da una ventaja competitiva en las finales.

¿Ya tenía analizados a los rivales desde antes?

Sí, sí, sí... Evidentemente el análisis del rival es una gran arma nuestra porque nosotros sí creemos mucho en el análisis del rival, en poder entender cómo juegan, qué buscan en el juego y tener planes que puedan potenciar nuestro juego e intentar limitar el suyo.

Nos lo está poniendo complicado Herediano, porque es un equipo muy versátil, un equipo que te viene jugando 4-4-2. En el último partido te juega en el primer tiempo 4-3-3 con unos movimientos de rotación diferentes, que luego te acaba jugando en la segunda parte con 5-3-2.

Estamos hablando de mucha complejidad y esta complejidad hace que tengas que entrenar mucho mejor, estar más atento, buscar más planes de partido dentro del plan general de partido y por eso estamos aquí. Sabemos que no es fácil, pero para eso nos pagan, para ese trabajo de análisis, de preparar el partido y esperar que salga bien y si no, ajustar y este es nuestro trabajo. Estamos comprometidos tanto cuerpo técnico como entrenador y siempre con la cabeza puesta en que tenemos que ganar y buscar eso.

¿Qué sabe de Jeaustin Campos?

Qué tengo que decir... Es que hay que ver los resultados, el impacto que ha tenido ha sido enorme, un equipo súper versátil, de muchos ajustes. Tácticamente va a ser un rival complejo como decía y yo en lo personal no lo conozco y también sé que hay gente que lo conoce y me ha informado para conocer al técnico y para ver por ver dónde nos puede salir. Toda la información es válida y hay que ir lo más preparado posible.

¿Varía en algo que el rival sea el líder y que una derrota alejaría a Alajuelense de ese primer lugar?

El resultado que puede haber, el empate, la derrota o la victoria siempre están en cada uno de los partidos, pasa exactamente lo mismo. Hay las tres posibilidades y esto no nos afecta a la hora de planearlo. Nosotros lo planeamos igual, sabemos contra quién nos enfrentamos, sabemos de la trascendencia del partido y lo planteamos igual, con la cabeza metida en sacar los tres puntos, en ir a ganar el partido. Siempre se plantean los partidos para ir a ganarlos y en eso estamos enfocados.

¿Siente que los jugadores ya se han ido acoplando a su idea?

La idea como dije es el proceso, es tiempo y luego está la parte competitiva y yo lo que resalto del otro día es cómo compitió el equipo y eso nos permitió sacar los tres puntos en un partido muy duro y sabíamos que iba a a ser duro.

Cada día que pasa es tiempo que ganamos para acoplarse a esta idea, cada vez podemos ir ajustando más detalles. Se pueden ir introduciendo nuevos conceptos y el equipo los está absorbiendo muy bien. Como dije el primer día que llegué, estamos intentando hacer un trabajo muy acelerado con todas las tareas de campo direccionadas al modelo, no regalar ni una tarea para poder hacer una adaptación más rápida.

¿Afecta en algo que vayan a un estadio con terreno sintético?

Es un parámetro que siempre tenemos en cuenta, siempre tenemos en cuenta dónde jugamos, las medidas del terreno de juego, el estado del terreno de juego es algo que no se puede obviar porque son condiciones que te van a condicionar tu juego.

Estamos preparados con todos los planes, dependiendo de cómo esté el terreno de juego, de cómo nos adaptemos al terreno de juego y del desarrollo del partido poder tener esos planes dentro del mismo juego.

Le tocó jugar contra el segundo lugar y ahora contra el primero. ¿Cómo enfrentar eso cuando apenas está llegando?

(Sonríe...) Sí, la verdad es que esto no lo escojo, llego aquí y nos enfrentamos a Santos, durísimo, en la punta de la tabla y ahora nos toca Herediano que está primero en la tabla con seis partidos seguidos sin perder, jugando y compitiendo de una muy buena forma, pero eso no lo escogemos nosotros, no lo escoge nadie, es lo que viene y como institución grande estamos preparados para lo que venga y entrenando para lo que venga y sacar siempre el resultado que todos deseamos.

¿Eso le da exigencia adicional?

La verdad es que no estoy sintiendo la exigencia adicional, siento una enorme exigencia desde el primer minuto en el que pisé este club, porque es grandísimo, que como he dicho muchas veces te reclama el estar peleando los títulos y ganarlos y esa exigencia la siento desde el minuto uno.

¿Cómo va a manejar el caso específico de Bryan Ruiz?

La idea con Bryan Ruiz es la misma idea con todos los jugadores, tratar de cuidarlos, tratar de ponerlos en la posición donde mejor se puedan desempeñar, tratar de ayudarlos a nivel táctico, a nivel personal, tratar de tenerlos siempre lo mejor posible y ocuparlos cuando los necesitemos y cuando no, estarles ayudando para que puedan llegar a poder ser titulares.

Esto lo hablamos con el equipo siempre. Nosotros vamos a intentar utilizar los jugadores que nos puedan dar aquello que necesitamos para jugar ese partido y vamos a intentar elegir el mejor once.

Pero los jugadores que no están participando no los dejamos a un lado, los vamos a seguir ayudando para que puedan seguir pronto en ese once y así se genera la competitividad. En el caso de Bryan es igual que todos los demás casos y vamos a tratarlo de esa forma.

¿A usted le gusta rotar al equipo o cree que la estabilidad en la alineación es lo mejor?

Nosotros tratamos de escoger el once según lo que necesitamos y dependiendo del rival podemos necesitar cosas diferentes y pueden haber ajustes de jugadores. Eso el grupo lo sabe y el grupo lo entiende, está consciente de ello y eso hace que haya mucha competencia. El jugador sabe que si nos da lo que el equipo necesita, va a estar, independientemente de si es joven, de si es más veterano. Eso crea competencia y es sano.

¿Cuántas bajas tendrá para este sábado?

Las bajas que tenemos son por tarjetas, los demás están entrenando todos y se conversa todo, no nos equivoquemos. Estamos aquí para formar jugadores, pero también para formar personas, sobre todo con los jóvenes. Conversé con los dos jugadores, evidentemente lo que se habló es un tema privado que queda para adentro, pero eso se conversó, porque nosotros estamos representando a mucha gente. Somos un club muy grande y representamos a mucha gente, tenemos que representarla de la mejor manera y tratar de ayudar a los chicos, que eso no se vuelva a repetir.

