Alajuelense volvió a verse insaciable en el fútbol femenino

En medio del festín de cuatro goles con los que Alajuelense selló la victoria ante Herediano, cada anotación generó mucha alegría en la Liga.

Las leonas festejaron los tantos de Fabiola Villalobos, Kenia Rangel, Sheika Scott y Marian Solano por igual, pero es que cada uno fue muy particular.

Desde el arranque, se vio a las rojinegras siendo más que las florenses. No es de extrañar que eso pase.

Mientras que las tetracampeonas conservan al grueso de su equipo, las florenses echan de menos a tres figuras importantes que se marcharon.

Sin Mariana Benavides, sin Gloriana Villalobos y sin Mariela Campos, Herediano no se ve tan fuerte y a Bernal Castillo le espera mucho trabajo y las brasileñas que debutaron, deben acoplarse.

En el bando de la Liga, los primeros goles parecían revanchas. En el minuto 7, Yedry Salas le cometió una falta a Viviana Chinchilla en el área y era penal.

Fabiola Villalobos cobró y erró desde el manchón blanco. Ella remató hacia la esquina, pero el balón salió por fuera. Influyó también la distracción que hizo la guardameta Priscila Tapia.

Rápido llegó su desquite. Herediano seguía cometiendo faltas y entre Rachel Montes y Thafila Alves derribaron a Kenia Rangel.

El tiro libre lo cobró Mariela Campos y el cabezazo de Fabiola Villalobos abrió la cuenta.

La Liga genero otra opción clara, pero Tapia tapó. Fue un contragolpe de Kenia Rangel, que está jugando más adelantada, como delantera. La panameña lo intentó, pero la arquera hizo una intervención oportuna.

Fue un aviso, porque segundos después aprovechó un centro y martilló el balón en la cabaña florense.

Sheika Scott, la futbolista de 16 años y que es de Talamanca, consiguió su primera anotación con Alajuelense y la tercera en el partido.

La cuarta diana de las manudas fue de la recién ingresada Marian Solano, tras un error de Carolina Angulo.

Según la florense Michelle Montero lo sucedido no es culpa del técnico, porque él practicó algo y ellas hicieron otra cosa. En declaraciones a TD Más también señaló que es un equipo totalmente nuevo y que eso perjudica.

“Pero no es justificación para lo que hicimos, tenemos que mejorar mucho”, citó Montero, insistiendo en que no es culpa de Bernal Castillo.

Mientras que la liguista Fabiola Villalobos tuvo la virtud de ser la mejor jugadora del partido, a pesar de lo sucedido con el penal.

“Si bien es cierto fallé el penal, ese gol me supo demasiado bien, porque después de fallar un penal, normalmente uno en lo mental se apaga, pero el gol me ayudó y las chiquillas me supieron levantar”, destacó la zaguera.

Alajuelense se dejó la victoria por 4 a 0 de visita, pero las leonas saben que deben trabajar más los penales.

En los otros resultados de la segunda jornada, Pococí derrotó 1 a 0 a Cofutpa, con un tanto de Judith Rocha.

Sporting FC empató 1 a 1 con Pérez Zeledón. Los goles fueron de Lourdes Viana y Adriana Cambronero.

Mientras que de visita, Saprissa FF derrotó 4 a 1 a Dimas Escazú. Los tantos morados fueron de Katherine Alvarado (doblete), Gloriana Villalobos y Yessenia Flores. La anotación escazuceña fue de Hilary Porras.

Después de dos fechas, Saprissa FF es líder con 6 puntos, seguido por Alajuelense con 4. Dimas, Pococí y Herediano registran 3 unidades, Sporting FC tiene 2, Pérez Zeledón 1 y Cofutpa aún no puntúa.