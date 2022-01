Alajuelense ve en Shirley Cruz a más que su capitana

Shirley Cruz firmó por tres torneos cortos con Alajuelense, pero su estancia en la Liga será por más tiempo. (Jose Cordero)

Shirley Cruz recibió de manera oficial la camisa ‘10′ de Alajuelense y aunque su contrato en principio es para que juegue los próximos tres torneos cortos con el equipo de sus amores, podría decirse que llega por tiempo indefinido.

La Liga en múltiples ocasiones le ha dicho que el documento se extenderá hasta cuando ella quiera.

Pero que una vez que la referente del fútbol femenino de Costa Rica decida retirarse como jugadora, la ambición de Alajuelense es que ella se incorpore de lleno al proyecto de liga menor.

Inclusive, el presidente del club, Fernando Ocampo, dijo que ella tiene un potencial enorme a nivel dirigencial y que es algo en lo que la institución rojinegra la apoyará.

“Siempre es un orgullo vestir los colores rojinegros, hace tiempo me había sentado con Ocampo y ya sabía el interés mío de representar a la institución y la verdad que en el momento en que se dio que Alajuelense tuviera su equipo femenino, la verdad que las chicas estábamos felices porque llevábamos mucho tiempo soñando esto”, expresó Shirley Cruz.

La capitana regresa con mucha ilusión, de ver cómo este equipo que en el torneo pasado lo ganó todo está haciendo su propia historia y su propósito es que continúe su cosecha de cetros.

“Esto es un inicio de algo que no sabemos, que nos puede llenar de muchos logros, muchos trofeos y se está sembrando ese semillero que va a ser el futuro de la institución”, comentó Cruz.

- ¿Qué significa ver todo lo que ha pasado con el fútbol femenino después de aquella final a estadio lleno?

Yo creo que eso lo voy a dimensionar tal vez cuando ya pase a la parte gerencial por decirlo así, porque seguimos en la lucha, que el fútbol siga creciendo. Todavía seguimos siendo amateur y creo que todavía nos falta ese paso para llegar al profesionalismo, pero hay muchos cambios que hay que hacer a nivel estructural.

Todavía me toca verlo desde la parte deportiva y como le dije a Ocampo, yo estoy 100% comprometida con la institución y como lo dije ahora, nosotras estamos creando nuestra propia historia. Ya las chicas han hecho un gran trabajo, yo me incluyo en el proyecto de ellas y ahora no sabemos lo que el futuro nos va a deparar, pero ya tenemos un bicampeonato, queremos más y para eso hay que seguir trabajando.

También gracias al apoyo de la Liga, que gracias a ellos es que hoy tenemos las mejores condiciones, estamos aquí en el CAR, tenemos todas las condiciones de la parte masculina y con eso esperamos seguir creando nuestra propia historia para la institución.

Hay otras futbolistas involucradas en otras funciones en el proyecto, como Noelia Bermúdez, como Gabriela Guillén, que inclusive están entrenando chiquitas. ¿Podrá ejercer algo similar usted y qué significa saber que en este momento tienen más de 150 chiquitas en el proyecto?

Yo desde que llegué acá me senté y hablé con Merce (Mercedes Salas) y las jugadoras que llevamos un tiempito más en el fútbol femenino sabemos las dificultades, las falencias técnicas que tenemos y creo que estas niñas tienen mucha suerte de tener jugadoras con experiencia a nivel internacional y ese aporte de parte de ellas va a ser muy importante para el desarrollo de estas niñas.

No solo ellas, hay más jugadoras que están interesadas, pero para eso hay que formarse. Creo que a las divisiones menores hay que darles gente con mucha cualidad porque es la formación de ellas para lo que va a ser el futuro.

Actualmente hay jugadoras muy buenas afuera y en el país, pero ninguna ha llegado hasta donde usted lo ha hecho. ¿Qué tuvo usted en su momento en cuanto a oportunidades que podría buscarlo ahorita para que haya más referentes?

Ya mis compañeras a nivel de Selección lo están entendiendo, el hecho de que María Paula Salas tome la decisión de irse, de salir de lo cómodo para irse a lo incómodo eso es un gran paso. Priscila Chinchilla también lo hizo y eso es lo que lo hace a uno crecer, porque son jóvenes talentosas que ya llegaron al techo. Eso me pasó en su momento, que ya tenía techo y me tocó irme a crecer en la parte personal y deportiva y la constancia es el trabajo.

Ya dieron el primer pasito, ahora les va a tocar ser fuertes, les va a tocar adaptarse a una cultura diferente, hablar otro idioma. De hecho me sorprendió ver a Priscila en poco tiempo hablando inglés y Melissa Herrera que ya habla bastante francés. Ellas son las que están generando ese cambio.

Las 150 chicas tienen otras referentes que es lo que deben ir buscando, el crecimiento del fútbol femenino con base a los ejemplos como Priscila, Melissa y María Paula que son las más jovencitas. Está Raquel Rodríguez que tomó la decisión de llevar la carrera universitaria del lado del deporte y hoy día es profesional y creo que hay muchos ejemplos. Las chicas pueden contar con esos ejemplos para superarse, tanto a nivel deportivo como personal.

Usted tiene vía libre para retirarse cuando quiera. ¿Cuántos años seguirá como jugadora?

Todo lo que he hablado con don Fernando, incluso él siempre me insta a seguir. Él me dijo que estaba el CAR para potenciar la parte en la que estoy, pero de momento año y medio. Quiero ver cómo va a reaccionar mi cuerpo, cómo me voy a sentir jugando en ese tiempo y creo que cuando ya lo sienta, me sentaré a hablar con el presidente de la decisión que vaya a tomar, pero de momento son tres torneos cortos.

¿Deportivamente cómo está porque no sumó tantos minutos en Estados Unidos?

Me encuentro bien, la verdad que tomé las vacaciones como tenía que ser, a relajarme un poco, a no pensar tanto en el pasado y ahorita estamos en la Selección, estamos en una pretemporada y creo que lo que se haga ahora es lo que nos va ayudar más adelante. Tengo esa ilusión, esas ganas de levantarme temprano, de mejorar y soñando con ir a un Mundial.

Trabajo, trabajo, trabajo es lo que nos va a dar a nosotras todo para alcanzar nuestros sueños.

¿Cómo ha visto al equipo durante todo este tiempo, porque desde Estados Unidos seguía casi todos los partidos?

Muy motivada por el hecho de que Wílmer (López) tomó el equipo. En un tiempo inclusive yo estuve insistiendo para que le ayudara al profesor que estaba anteriormente, porque es eso, es experiencia, gente que ha tenido más experiencia en el banquillo pueda aportar en la parte femenina.

Y el hecho de que él decida tomar las riendas del equipo para mí es increíble, porque ha sido mi referente de toda la vida y la verdad que estoy feliz y contenta con todo lo que han logrado con las chicas.

Incluso inculcarles ese ADN liguista es lo que hace que hoy en día las chicas se sientan contentas de estar en la institución.

Después de la presentación oficial, la capitana Shirley Cruz se topó en el CAR con el capitán del cuadro masculino, Bryan Ruiz. Los dos '10' hablaron largo y tendido por varios minutos. (Twitter Bryan Ruiz)

¿Cómo va enfocando su aporte más adelante, a nivel dirigencial o si le gustaría dirigir?

He estado estudiando para prepararme, muchas conversaciones las tuve con Ocampo y él es como un guía para mí. En los temas educativos lo busco a él para que me ayude y lo otro es que cosas como lo de Viviana Chinchilla no deberían estar pasando (regresó al club porque en Italia las condiciones no eran como las del contrato que firmó), por ejemplo. Ahora todo mundo se cree agente y hay que ir cambiando eso.

Parte de eso es enseñarle a las chicas qué manejo deben tener, o como lo que pasó con Priscila Chinchilla, que ahora nosotras también tenemos que darnos cuenta de que formamos parte de la institución, que tenemos que rendirle cuentas a la institución, que no es que nos queremos ir porque nos queremos ir, sino que todo tiene que quedar en regla.

En la parte administrativa todavía nos falta camino y entonces por eso es que la primera parte es ordenar en la parte administrativa y ya después ir pensando en la parte deportiva.

Lo que más me gusta sería primero organizar la parte administrativa para que la parte deportiva pueda ir de la mano, más o menos es la idea.

¿Qué mensaje le envía a la afición rojinegra en este regreso?

A mí me gustaría ver de nuevo ese estadio lleno, creo que las chicas han hecho un trabajo enorme para que eso se vuelva a dar. Por las circunstancias de la pandemia se tuvo que jugar una final sin público, estamos a tiempo.

Esperamos que toda esa afición que en todo este tiempo no pudo ir al estadio, nosotras vamos a estar ahí y de parte de las chicas siempre habrá trabajo y compromiso. La historia de nosotras la vamos construyendo y esto es parte de... Necesitamos al público siempre, que genera un ambiente diferente y la idea es que vayan de la mano con nosotras para disfrutar de esta fiesta.

Todo el liguismo disfruta de ir al estadio en familia, de este deporte que a veces nos hace llorar, nos hace sonreír y lo que esperamos es que el liguismo se haga presente en los partidos de nosotras.