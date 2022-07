Alajuelense trabaja más con video y poco en cancha porque no tiene tiempo de otra cosa

Bryan Ruiz jugó los 90 minutos en el partido entre Herediano y Alajuelense. El capitán rojinegro dijo que no hay excusas por esa derrota abultada. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo creo que no hay excusas de nada, creo que Herediano nos superó, principalmente en la segunda mitad. En el primer tiempo creo que teníamos bastante controlado el partido y lastimosamente en una contra encuentran un penal. Tal vez en la única jugada que en el primer tiempo estuvimos desatentos por así decirlo y nos consiguen el 1 a 0″, relató Bryan Ruiz, tras la derrota de Alajuelense por 3 a 0 contra Herediano.

El capitán de la Liga dijo que en el segundo tiempo tenían 45 minutos para darle vuelta al marcador, pero no se encontraron en esa segunda mitad.

“Heredia tuvo dos opciones, que las pudo concretar y ahí prácticamente se acabó el partido”, resumió Bryan Ruiz, quien contó que los rojinegros ahora trabajan más con video y poco en cancha porque el calendario no les permite otra cosa.

¿Les preocupa tener un cambio tan notorio de rendimiento, porque venían bien y les costó? Copiado!

Está claro que no es lo ideal tener un cambio tan drástico en estos dos partidos que hicimos las cosas muy bien y luego venir a un partido que era importantísimo por el primer lugar del grupo y caer así, de una forma contundente por parte de Herediano. Yo creo que eso no lo vamos a negar y no es lo ideal y nos ocupa de ahora en adelante remontar los tres puntos que perdimos, aunque estábamos de visita, nosotros normalmente salimos a ganar a todo lado.

Ahora tenemos el partido de vuelta contra el equipo de El Salvador, que cambiaremos el chip rápidamente para intentar resolver eso el martes y concentrarnos en los cuatro partidos de visita seguidos que también van a ser complicados.

Estaban muy acostumbrados al trabajo de Albert Rudé y ahora está Fabián Coito. ¿Cómo es el trabajo, cuánto ha cambiado la idea, deben ir poco a poco? Copiado!

Esa es una pregunta importante y muy buena, porque si bien es cierto teníamos bastante trabajo con Albert y la idea estaba clara de lo que teníamos que hacer dentro de la cancha y es obvio que un entrenador nuevo, el profe Fabián viene con unas ideas diferentes y tiene muy poco tiempo de trabajarlo.

Principalmente con partidos miércoles - sábado, el tiempo de trabajo o los entrenamientos son muy cortos y sí tiene algunas cosas diferentes que él quiere dentro de la cancha.

Entonces yo creo que cuesta un poco cambiar esa idea por el poco trabajo que hay entre partido y partido, pero tenemos que agarrarla lo más rápido posible, entenderla bien y aplicarla lo mejor posible dentro de la cancha porque este torneo es muy corto y muy rápido se pueden ir puntos importantes que no podemos permitir.

¿Para un futbolista es diferente que ahora sean 16 jornadas? Copiado!

Yo creo que lo que cambia es que el entrenamiento en cancha es poco, entonces habrá que trabajar mucho lo que es el video, que el profesor nos enseñe en video qué es lo que quiere e intentar pues entenderlo rápidamente.

Aparte de eso lo que cambia es la idea de un entrenador a otro, que está claro que todos tienen diferentes formas de trabajar, una metodología diferente e ideas diferentes, que al final, el jugador tiene que intentar entender lo más rápido posible, principalmente en un torneo tan rápido.

¿Se va a retirar este año, o podría jugar uno o dos torneos más? Copiado!

No, ya, en diciembre termina mi carrera.

¿Cómo se siente, porque no viajó a El Salvador, esta vez jugó 90 minutos? ¿Cómo es el plan para llegar bien a la Copa del Mundo? Copiado!

Está claro que tenemos muchos partidos en poco tiempo y va a ser muy difícil poder jugarlos todos. Ahorita con el viaje a El Salvador lo que se pensó fue en no ir, porque era un viaje en el cual se llegaba a El Salvador y eran dos horas y pico en bus, en un hotel que no era el más cómodo que se podía esperar para descansar de la mejor manera.

Saben que yo tengo problemas de espalda e intentamos cuidar eso en estos meses, hace un poco me hice un tratamiento que tenía que hacerme y me lo tuve que hacer por adelantado, porque sí estuve con algunos problemas y más que todo fue ese el cuido que se tuvo en ese partido contra Águila.

Al final va a ser decisión del profesor si juego el martes o si no juego el martes, qué partidos jugaré y qué partidos no jugaré. Espero intentar jugar la mayor cantidad posible en estos últimos cuatro meses de carrera que me quedan en el campeonato nacional y después ojalá estar de la mejor manera para aportar en la Selección Nacional.

El tema fue cuidar un poco eso, tuve algunos problemas en la espalda, tuve que realizarle el tratamiento y era cuidar un poco eso por lo pesado del viaje, de llegar allá y viajar dos horas y resto en bus. Fue más cuidando esa situación.

¿Como compañero, como capitán de la Selección Nacional y como uno de sus mejores amigos, qué le parece lo que está pasando con Keylor Navas que dijo que no será titular? Copiado!

Con Keylor para mí ha hecho un trabajo espectacular y a veces se le da menos de lo que él merece, pero es una persona muy trabajadora y muy profesional y él va a competir, estoy seguro, al máximo. Al final, si a él le sale algo que él siente que puede ser mejor, seguramente tomará la decisión. Si no, estoy seguro de que se quedará a competir, como lo ha hecho durante toda su carrera.

Usted fue claro en que le encantaba el estilo de Albert Rudé en la forma de entrenar. ¿Qué diferencia hay a priori en los primeros entrenamientos y las mayores diferencias? Copiado!

Si bien es cierto que me encantaba la metodología del profe Albert y que me encanta la forma de trabajar de él y la metodología que era diferente y creo que se aplicaba muy bien al grupo, con el profe es que ha entrenado muy poco.

Llegó aquí y prácticamente en dos días estábamos jugando y después es recuperar y volver a los partidos. Ha sido más un poco las ideas que él quiere más en video, poco en cancha y nosotros como jugadores tenemos que intentar agarrar lo más rápido posible.

Con Albert tuvimos mucho tiempo de trabajo, con el profe tenemos poco y obviamente esperamos poder agarrarle la idea y desearle lo mejor para que podamos conseguir el campeonato, que es lo que la Liga siempre tiene que pelear.

¿Cuáles son las diferencias más marcadas? Copiado!

Es difícil, porque en momento tenemos muy poco tiempo de trabajo. Yo siento que en el poco tiempo él nos ha dado un par de ideas, más que todo es lo mismo, intentar tener la bola con algunos movimientos diferentes de los jugadores dentro de la cancha, dentro del terreno de juego que es lo que él quiere. Por lo demás hemos podido trabajar poco.

Se sabe que la Liga es un equipo que tiene que presionar, que tiene que tener la bola, que tiene que crear chances de gol y que tiene que salir a ganar todos los partidos.

Sabiendo que eso es lo que tiene que hacer, pues yo creo que está planteando algunas ideas en ofensiva principalmente, que nos van a dar eso.