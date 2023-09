Alajuelense tiene gran duda: ‘¿De dónde están saliendo las designaciones de los árbitros?’

No es un reclamo, sino más bien una inquietud que en Alajuelense querían dar a conocer. Cuando trascendieron los nombramientos arbitrales para la jornada del fin de semana, en Alajuelense se sorprendieron, porque pensaron que el clásico lo dirigiría uno de los árbitros más regulares en lo que va del torneo.

“Nosotros estamos muy preocupados porque no existe una Comisión de Arbitraje y eso implica que el arbitraje no tiene cara en este momento. Es una situación que está heredando el nuevo Comité Ejecutivo, que no es responsable de esta situación, pero que a nosotros nos preocupa porque de dónde están saliendo las designaciones de los árbitros”, planteó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, en charla con La Nación.

Dijo que no está claro cuál es el criterio que se está usando para hacer los nombramientos, porque su pensamiento es que para el clásico había otros árbitros más apropiados, pero se nombró a William Mattus como central.

“Por la falta de una Comisión de Arbitraje, estos criterios técnicos que se deben utilizar para escoger un árbitro no se están aplicando. En el caso de William Mattus, por ciertos antecedentes que se han dado en el pasado, que no es necesario recordar, no creemos que haya sido escogido de la mejor forma y no llena el perfil en este momento para poder enfrentar un partido de este nivel”, afirmó Marco Vásquez.

También manifestó que esto evidencia que meter mano en el arbitraje debe ser uno de los temas prioritarios para el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) presidido por Osael Maroto.

“El arbitraje es y ha sido uno de los temas que han estado sobre la mesa en los últimos años en Costa Rica y estoy seguro de que el nuevo Comité Director tiene que darle una prioridad a este tema para que vayamos regulando, ordenando y mejorando el arbitraje en Costa Rica”.

Además, indicó que es necesario que se nombre un director de experiencia para la Comisión de Arbitraje y gente que lo acompañe, que tengan claras cuáles son las reglas actuales del arbitraje, los reglamentos y la parte técnica.

“Que busquemos un liderazgo importante y la capacitación que se necesita para los árbitros, el orden y por supuesto, volviendo al tema de la Liga, que se escojan a los árbitros que tengan la capacidad para poder dirigir este tipo de encuentros, como un clásico nacional”, insistió Marco Vásquez.

En el clásico, William Mattus tendrá como asistentes a Andrés Arrieta y Octavio Jara. Además, Ricardo Montero será el cuarto árbitro.

