Alajuelense se planta y exige Fair Play al toparse lo impensado en Los Ángeles

Los Ángeles, Estados Unidos. - Desde que Alajuelense llegó a Los Ángeles tuvo que modificar sus planes varias veces.

En la víspera del juego de vuelta de los octavos de final contra Los Ángeles FC, en la Liga de Campeones de Concacaf, los rojinegros se toparon con lo impensado.

“Enredado estuvo desde que llegamos. No nos prestaban las instalaciones en la tarde para entrenar en el estadio por el tiempo (lluvia), así que pasó para la mañana de este martes y el lugar al que fuimos no era el adecuado”, expresó el asistente técnico de la Liga, Martín Arriola.

Contó que Alajuelense no se dejó al percatarse de que la cancha no era la adecuada para el entrenamiento previo a un partido de Concacaf.

La Liga se plantó y exigió que se cumpliera la equidad que requiere este tipo de competencias.

“Creo que Los Ángeles no tuvo ningún contratiempo en Costa Rica, pudo entrenar en nuestro estadio de la mejor forma”.

Alajuelense reconoció estadio de Los Ángeles FC

Pero para el partido de vuelta no ha sido igual.

“Nosotros nos encontramos llegando a un país como Estados Unidos que no podíamos entrenar en el estadio, el lugar que nos dieron para entrenar no cumplía los requerimientos mínimos de un equipo profesional que era tener camerinos, de tener una cancha privada”, señaló Arriola.

Alajuelense se negó a hacer su sesión ahí.

“Al final terminamos en el estadio, lo hicimos bien, no lo hicimos en las medidas totales porque el campo lo estaban utilizando, pero al final creo que más allá de los contratiempos y de los horarios que no los pudimos cumplir, pudimos llevar adelante la sesión que queríamos hacer”.

Si la Liga llegó con el ego herido, tras perder contra LAFC por 3 a 0 en el Morera Soto y tres días después caer en el campeonato nacional ante Santos y ceder el liderato, esto que le pasó al equipo costarricense en Estados Unidos lo hizo sacar carácter para defenderse.

“Va un poco por ahí, no sabemos si hay una mala intención o no. Concacaf debe velar por el Fair Play deportivo, que es que si hay ciertas cosas que tienen que estar requeridas se tienen que cumplir y este martes no se cumplía ninguna”, insistió.

Martín Arriola recapituló los hechos: “No entrenábamos en el estadio, no entrenábamos a la hora que teníamos que entrenar, luego vamos a un lugar que prácticamente era una cancha abierta, donde el tránsito pasaba por el costado. No había camerinos, no había posibilidades de hacer crioterapia”.

Si bien es cierto en Los Ángeles llueve de manera copiosa e imperan las bajas temperaturas, en el CBO Stadium, conocido también como el Banc of California Stadium, no parecía haber problemas para que no se pudiera efectuar el reconocimiento de cancha, que sí se dio porque la Liga se plantó.

Giancarlo González es uno de los jugadores que serán titulares este miércoles. (Prensa Alajuelense )

“Al final terminamos medio solucionándolo, mediante ese camino que si no era como nosotros queremos no lo hacemos y tendremos que elevar alguna carta de queja. Más allá de los inconvenientes, creo que al final terminanos haciéndolo bien”, reiteró.

Alajuelense visita este miércoles a Los Ángeles FC contra las cuerdas, con ese marcador de 3 a 0 que fue un verdadero baño de realidad, pero en la Liga creen que no hay imposibles.

“Nosotros tenemos la ilusión de ir por esa clasificación, el resultado dice que estamos en desventaja, que no hicimos una buena primera parte, pero el fútbol ha demostrado situaciones de equipos que a priori parecía que no podían hacer las cosas o competir y creo que nosotros estamos en ese camino”, citó Arriola.

Y agregó: “Sabemos las distancias que tenemos, sabemos que nos encontramos un gran rival. Sabemos que tenemos un resultado adverso, pero sabemos que podemos ser más de lo que fuimos en el primer partido y que estamos muy ilusionados”.

El auxiliar de Andrés Carevic considera que Alajuelense está fuerte anímicamente.

“No debería de suceder pero un poco lo del domingo más allá de las circunstancias del juego pueden ser residuos de una frustración grande que teníamos, sabiendo que teníamos muchas ilusiones, pero el fútbol tiene esas cosas”, citó Arriola.

Su percepción es que cuando no hay tiempo para casi nada, hay que cambiar el chip y seguir.

”El grupo está bien, está confiado, está muy responsable de lo que nos está sucediendo deportivamente hablando, pero también muy consciente de lo que venimos haciendo hace dos o tres meses de muy buena forma y no va a cambiar en tan pocos días. El grado de madurez de todos, del cuerpo técnico y de los futbolistas hace que sepamos que tenemos desafíos importantes y que hay que afrontarlo de la mejor forma”, puntualizó.

Alajuelense visitará este miércoles a Los Ángeles FC a las 8:30 p. m. (hora de Costa Rica).