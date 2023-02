Alajuelense reforzó su ataque con la mexicana Carolina Miranda

Alajuelense prometió que tendría una delantera más y cumplió, al fichar a la atacante mexicana Carolina Miranda, que tiene trayectoria en la máxima categoría de su país.

Ella suma 25 goles en 150 partidos de la Primera División de México y estampó su firma con las leonas por un año.

Proviene del Toluca de México, equipo con el que jugó desde que se fundó la Liga de Fútbol Femenino, a finales del 2016.

Antes de que se profesionalizara el fútbol en México, también estuvo cuatro años en Chivas y uno en la Universidad de las América en Puebla.

“Carolina viene a reforzar la delantera del equipo con toda su experiencia adquirida en el fútbol mexicano, ella puede aportar muchísimo en una zona del equipo que estaba buscando reforzar”, declaró la coordinadora del fútbol femenino de Alajuelense, Mercedes Salas.

Además, Miranda está a punto de graduarse en Administración de Ventas en la Universidad Digital del Estado de México, a falta solamente de presentar su tesis final.

Miranda ya se incorporó junto al resto de sus compañeras y está a la espera de su pase internacional.

Tiene 27 años, es de perfil derecho, mide 1,68 metros y pesa 65 kilogramos.

En el arranque del torneo, si bien es cierto Alajuelense ha conseguido buenos resultados, es evidente que extraña a la estadounidense Mia Corbin, quien se marchó al Parma de Italia.

Con la llegada de Carolina Miranda, las leonas pretenden tener mucha más fuerza en ofensiva.

“Tengo mucha emoción, mucha ilusión, con ganas de salir ya a la cancha a ayudar al equipo”, expresó la nueva futbolista de la Liga.

Conozca a Carolina Miranda, la nueva delantera de Alajuelense

Contó que en su primera práctica se sintió ‘apapachada’ por todos y cree que le fue muy bien.

“Las compañeras me ayudan mucho, el entrenador me está ayudando a agarrar ritmo”, citó.

Indicó que en México el nivel es muy fuerte, porque a pesar de que ha sido poco tiempo, la liga allá ha dado pasos agigantados y los equipos fuertes han podido contar con amistosos contra equipos grandes a nivel mundial.

De Alajuelense sabía algo por lo que le decían su abuelito y su hermano, quienes le contaron que es de los equipos más importantes de Costa Rica.

“Cuando me empezaron a buscar empecé a investigar, empecé a buscar, quise conocer su historia, sus campeonatos y estoy sorprendida de los récords que tienen, todos los torneos que tienen y las niñas ni qué decir, tetracampeonas. Estoy muy emocionada y nerviosa de estar con ellas”, relató.

Carolina Miranda se define como una ‘9′ nata, que no da ninguna pelota por perdida.

“Así el pase vaya fuerte, lento, me lo ganen, me achiquen, voy a pelear por él y alentar a mis compañeras para ser mejores”.

“Me gusta que me tiren balones al espacio, pero me encanta encarar a las porteras. Me gusta el mano a mano con las porteras, siempre me ha gustado”.

Contó que ha visto muchos videos de la afición de Alajuelense y su compromiso de que ellas nunca jugarán en silencio.

“Siento que son muy apasionados, muy fieles a su equipo, exigen, así a como exigen, apoyan y eso me encanta. Son una pieza muy importante para mi formación acá”.

A Miranda le agrada ser parte del reto que tienen las leonas, ese sueño de ser pentacampeonas.

“Es un reto a mi carrera totalmente, yo no voy para menos. Quiero ayudar a buscar ese quinto título y por qué no el sexto, el sétimo y poder hacer historia acá como varias lo han hecho”.

El Apertura 2023 en este momento se encuentra en receso porque la Selección Femenina aprovechó esta fecha FIFA como parte de su preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Las ticas se encuentran en León, Guanajuato, donde tendrán tres amistosos. El primero será este miércoles contra Colombia, el sábado lo harán ante México y el próximo martes se enfrentarán a Nigeria.

Por esa razón, el campeonato nacional regresará el 26 de febrero. Y la Liga trabaja en tener a la mexicana con la documentación en regla cuanto antes para que debute pronto con la camisa rojinegra.