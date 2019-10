“Estamos pensando en la semifinal y lo que hagamos de aquí a ese momento nos tendrá mejor o peor. Entonces, no estamos haciendo nada diferente a lo que veníamos haciendo. Nos concentramos, a pesar de que nos podíamos haber ahorrado esa concentración, pero no lo quisimos hacer, porque no queremos dar ninguna muestra de relajación, al contrario, hay que apretar más, porque se viene la parte más importante del torneo”, expresó el gerente deportivo del club, Agustín Lleida.