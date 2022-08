Alajuelense pedirá sanción para Ariel Soto por golpe a Freddy Góndola

🚨 Así fue la agresión sobre Freddy Góndola en el partido hoy ante Sport Herediano.@eslacancha_PA pic.twitter.com/mKs4nDNM54 — Miguel Angel Cuadra C. (@mcuadra05) August 29, 2022

Desde que se presentó esa acción en la que el defensor Ariel Soto golpea a Freddy Góndola y el árbitro la deja pasar, en Alajuelense decidieron no quedarse de brazos cruzados.

Menos luego de ver lo que ocurrió después, porque el canalero le reclamó al silbatero, quien lo expulsó, al mostrarle la segunda amarilla en el partido entre Alajuelense y Herediano que finalizó 2 a 2.

“La idea es solicitar un proceso de investigación sancionatorio contra el jugador Ariel Soto, porque evidentemente previo a la expulsión del jugador Freddy Góndola se dio una jugada bastante artera y no fue apreciada por el árbitro, no fue sancionada por el árbitro y no fue reportada. Consideramos que es prudente que el Tribunal Disciplinario abra el proceso de investigación para que se dicte la sanción correspondiente”, expresó Aquiles Mata, uno de los asesores legales del club.

El exdirectivo rojinegro afirmó que la jugada es evidente y quedó grabada en el video de FUTV, canal que transmitió el partido.

“Ya estamos terminando el documento. Lo presentaríamos este lunes o a más tardar el martes temprano”, citó Mata, quien dijo que Alajuelense tomó la decisión de solicitar el proceso de investigación sancionatorio, aunque perfectamente el Tribunal Disciplinario puede actuar de oficio en este caso.

“Es una disposición del capítulo correspondiente de investigaciones que establece que este tipo de procesos también puede ser abierto de oficio por parte del Tribunal, o impulsado de oficio una vez que se presenta la denuncia, con la prueba evidente, el Tribunal debe continuar de oficio con el mismo”, detalló.

Freddy Góndola se molestó porque recibió un golpe de Ariel Soto y el árbitro no tomó ninguna decisión. Por reclamos, el canalero salió expulsado. (Rafael Pacheco Granados)

Mata aseguró que Alajuelense no pretende que se suprima ninguna sanción en contra de los jugadores de la Liga, que fueron expulsados.

“Aunque evidentemente hay una inercia total del árbitro, una falencia total. Expulsa sin ninguna causa a Aarón Suárez y después al no sancionar la jugada contra Góndola, el codazo, eso genera un malestar y la expulsión de nuestro jugador”, destacó.

Y agregó: “Eso hay que respetarlo como parte del proceso y lo que no está bien es que ni se haya sancionado la jugada como brusca, ni sancionado al jugador, porque eso era evidentemente para una tarjeta roja, según lo hemos visto en otros partidos”.

Aquiles Mata reveló que en el informe arbitral tan solo se anotó que Freddy Góndola fue expulsado por una nueva amarilla, “pero no dice por qué, no hay ninguna explicación por parte del árbitro”.

En Alajuelense saben que la resolución de este proceso de investigación sancionatorio podría tomarse algunos días para resolverse.

“Lo que pasa es que es diferente a otros casos. Aquí no se trata de un error de identidad, es un proceso de investigación sancionatorio, porque hubo una jugada que merecía una sanción”, recalcó Aquiles Mata.