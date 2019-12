¿Todas tendrán ese tipo de contratos? “Sí, con todas estamos haciendo contrato, me parece que ellas tienen que tener esa seguridad de que el mismo día que les pagamos a los hombres, el mismo día les vamos a pagar a ellas. Me parece que eso es fundamental. Aquí tratamos de no atrasarle nunca a ningún jugador y mi compromiso con ellas es igual, va en la misma estructura de pagos para que también puedan recibir ese monto de apoyo, el mismo día que lo reciben los muchachos”, respondió.