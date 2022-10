Alajuelense le dice ‘chao’ a Real España y ahora solo piensa en Saprissa

Sin necesidad de pronunciar una sola palabra, Alajuelense se encargó de explicarle al técnico Héctor Vargas que aunque no hizo su mejor partido este martes, por algo es el equipo que está en la gran final de la Liga Concacaf.

Fue un conjunto que se repuso a ir dos veces abajo en el marcador, en un partido donde la serie siempre la tuvo de su lado. Un juego que finalizó 2 a 2 y una serie que acabó con un global de 5 a 2.

Alex López fue el mejor de la Liga en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, en el juego de vuelta de la semifinal contra Real España.

Fue quien más se movió en la cancha, el que tuvo una visión totalmente clara, que condujo a Alajuelense hacia la ofensiva y que a pesar de que recibió muchos golpes que el árbitro dejó pasar, y en los que ni siquiera pitó falta, no se cansó de intentarlo.

Hasta que llegó su recompensa, con un gol que le daba mayor tranquilidad a los manudos, porque ya habían recibido un tanto por intermedio de Ramiro Rocca.

Decía Fabián Coito que los compromisos de Alajuelense de esta semana eran muy distintos, por todo. Porque Real España es un cuadro diferente al Saprissa y porque las semifinales estaban en escenarios distintos.

Lo más claro es que la Liga hizo un negocio redondo hace una semana en San Pedro Sula, al ganar 3-0 en la casa de los aurinegros.

Ese marcador le permitió a los manudos dosificar mejor sus fuerzas, en estas semifinales simultáneas.

Fabián Coito no quería que sus hombres hicieran un desgaste innecesario, porque el marcador ante Real España así se lo permitía y porque 72 horas después de este juego visitará a Saprissa en Tibás.

Eso implicaba regalar la iniciativa, pero no el juego. Real España tenía el control del balón y la Liga manejaba la serie en sí, porque ese boleto a la final estaba en sus manos y no lo soltó.

Alajuelense optó por correr riesgos en el juego, pero no en la serie. Muestra de eso es que su equipo tuvo variantes, aunque no fue tan alternativo como se esperaba.

Real España robó el balón y Ramiro Rocca en buena corrida con un remate abajo venció a Miguel Ajú. El equipo hondureño pretendía que tras ese tanto llegaran dos más, pero no pasó de ser un anhelo.

Alajuelense empató 2 a 2 con Real España y se dejó la serie con un global de 5 a 2. (Rafael Pacheco Granados)

Para evitar problemas, la Liga necesitaba un gol, el de la calma y garantía de la final. Así que fue busca de eso.

Solo que esta vez el equipo de Fabián Coito no fue tan efectivo como en Honduras.

Carlos Mora perdonó, porque parecía que llegaba el gol en una buena jugada, pero en lugar de rematar, intentó un pase que no salió bien, se quedó corto y no llegó a Kenyel Michel.

Un centro de Alex López fue exacto, pero Rolando Blackburn no logró el mejor cabezazo. También se dio un remate cruzado y desviado de Aarón Suárez, más un cabezazo de Alexis Gamboa después de un tiro de esquina.

El gol de la Liga llegó con Alex López. Era el 1 a 1 en el partido y el 4 a 1 en el global.

Aún así, no todo fue bueno para Alajuelense. Erick Cabalceta se lesionó y pareciera que es algo serio. En su lugar ingresó Giancarlo González.

Un apunte que no puede pasar desapercibido es que este partido marcó el regreso de Luis Garrido al Morera Soto y el liguismo no es de memoria corta. Los rojinegros no lo olvidan y cuando salió de cambio, desde las cuatro graderías le aplaudieron.

Real España hizo algo más, otro gol, en el que quedó en evidencia que Aarón Suárez es un futbolista muy técnico de la media cancha hacia adelante, pero que la marca le cuesta y Yeison Molina anotó.

Alajuelense también ratificó que no se da por vencido y que no le gusta perder. Ya en el cierre, un cabezazo de Giancarlo González le dio el 2 a 2 en el juego.

No fue el mejor partido de Alajuelense, pero los rojinegros consiguieron su objetivo. El partido quedó 2 a 2 y se dejó la serie con un global de 5 a 2. Así está en la final de la Liga Concacaf.

Ahora buscan el pase a la final del Apertura 2022 y es justamente lo que se resolverá el viernes en la casa tibaseña. El primer duelo entre ellos quedó 0 a 0.

Con eso, no hay duda. El viernes será el clásico más importante de este Apertura, en el que se sabrá cuál de los dos avanza a la final: ¿Saprissa o Alajuelense?