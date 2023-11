Alajuelense incentiva a sus futbolistas a seguir estudiando en la universidad

Sebastián Hernández pasó por los ocho stands de universidades privadas en una feria vocacional que se realizó este jueves en la terraza del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

El integrante del equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense es uno de los seis jugadores del club que acaban de culminar la secundaria y que se graduarán el 19 de diciembre como bachilleres, luego de aprobar tanto undécimo año como las pruebas nacionales.

Hernández sabe que esto apenas empieza, tanto en la cancha, como en las aulas, porque sueña con llegar a la Primera División y ahora también sigue la universidad.

En charla con La Nación, el futbolista juvenil dijo que está muy agradecido con el club que les da todo para poder desarrollarse tanto en lo deportivo, como en lo académico, y que ellos están ahí en el CAR sabiendo que tienen que llevar de la mano el fútbol con el estudio.

“Uno no sabe si habrá una lesión o un inconveniente y al final, cuando uno decida ya no jugar fútbol tiene que solventar a la familia y es importante sacar alguna carrera”, mencionó Sebastián Hernández, quien contó que en las aulas en el CAR se reciben clases de 10 a. m. a 3 p. m.

Sin embargo, también se acomodan las clases para que los futbolistas puedan entrenar bien y llevar lo académico de manera que no choquen las prácticas con los estudios y eso es una gran ventaja.

“A mí me gustaría estudiar Derecho, pero también me interesa Educación Física o Estudios Sociales, son carreras que me gustan bastante, pero la verdad me inclinaría más por Derecho. Yo sé que debo leer mucho y estudiar bastante, pero se le hace”.

Un día especial en el CAR

La primera feria de universidades privadas en el CAR se efectuó con la finalidad de mostrarle a los estudiantes y jugadores del club cuáles son las opciones que tienen para seguir sus estudios superiores universitarios.

Ahí conocieron las diferentes ofertas que hay de universidades, plazos, carreras, financiamiento en algunas y hasta los convenios que tiene la Liga con algunas.

Fernando Mora es el coordinador del convenio Alajuelense - Ciudad Hogar Calasanz en el CAR y contó que este año, en la generación 2023, tienen seis estudiantes que se van a graduar en diciembre: Juan Prieto, Isaac Murillo, Sebastián Hernández, Joyfer Chal, Josimar Villarreal y Anthony Hernández.

El profesor destacó que esta feria les abre más la mente para que sigan con ese impulso de estudiar y que vean que ser un futbolista profesional no los limita para que puedan cursar a la vez una carrera universitaria.

Durante el año, al ponerlos a hacer planes a futuro, algunos preguntaban cómo hacen para pagar impuestos, o cómo hacen negocios rentables. Esa parte de emprendimiento, de economía, de administración es algo que les ha llamado la atención. También el Inglés como carrera, ya sea en traducción o enseñanza. Y la terapia física o la Psicología les genera simpatía.

“Viendo los ejemplos que tienen, como Joel Campbell y todos los demás jugadores de Primera que se han consolidado y que son empresarios, ellos se ven reflejados en ese sueño, de no solo ser futbolistas, sino también empresarios”, expresó Fernando Mora.

El colegio se adapta a tener estudiantes que son deportistas de alto rendimiento y eso es lo que les facilita su proceso educativo. Incluso cuando tienen compromisos con las selecciones nacionales, como Sheika Scott, que se graduará de noveno año, en una temporada en la que acudió con la Selección Femenina al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, así como a los Juegos Panamericanos.

“Es interesante, porque los estudiantes que faltan a clases porque tienen que cumplir compromisos deportivos con la Selección o con el club, al fin de cuentas son chicos que su rendimiento académico es un poquito más alto que los demás, porque se ven obligados a dar más”, aseguró el profesor Fernando Mora.

También dijo que en Calasanz pensaban que el proceso de adaptación sería de tres o cuatro años, pero en realidad fue de un año y eso se debe a que estos alumnos son competitivos por naturaleza, algo que canalizaron hacia los estudios, como con tener mejores notas o ser el mejor promedio.

“Esta generación nos emociona, porque tienen dos años de estar con nosotros. Ellos se gradúan este año con el esfuerzo de dos años acumulados y así conforme avancen las generaciones. Ya vamos viendo que lo que el club, don Joseph Joseph y la directiva se pusieron de meta con este componente educativo, ya va dando sus frutos también, es un proceso al final de cuentas”.

Mora destacó que si para los adolescentes que están en secundaria es un esfuerzo muy grande, para los futbolistas que tienen en el programa de Calasanz y la Liga, el esfuerzo es el doble, porque no solo es rendir académicamente, sino también futbolísticamente.

El año pasado, en este programa se graduaron cuatro jugadores. Esta vez lo harán seis futbolistas más.