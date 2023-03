Alajuelense experimentó choque de sentimientos en Los Ángeles

Los Ángeles, Estados Unidos.- Alajuelense no salió goleado de Los Ángeles, como la mayoría imaginaba. Tampoco fue un equipo timorato, ni fue completamente desconocido en comparación con lo que venía haciendo.

La Liga se esforzó, luchó y se levantó. Hizo lo que pocos han logrado, que es ganarle a Los Ángeles FC en el CBO Stadium.

Pero la victoria también deja una desazón cuando el resultado global fue la eliminación del equipo costarrricense en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

“Veníamos golpeados y nos vamos golpeados porque quedamos fuera. Duele quedar fuera de una serie de estas, teníamos muchas aspiraciones de pasar y no se nos da. Hay maneras y formas de perder y perdemos y nos vamos con la frente en alto, porque el equipo nunca se rindió, luchó hasta el final, expresó Giancarlo González.

Las palabras de Pipo coincidían con el discurso de todos en el vestuario rojinegro, porque por un lado cumplieron su promesa de levantarse, pero la eliminación opacaba la alegría.

“Un poco decepcionados por quedar eliminados. Creo que el equipo merece y merecía clasificar por lo que significa esta institución, pero logramos levantarnos de una dura derrota allá en Costa Rica, que sí nos había golpeado bastante fuerte y gracias a Dios se dieron mejor las cosas”, subrayó Carlos Martínez.

El lateral derecho dijo que él resalta la entrega que mostró Alajuelense en Los Ángeles.

“Y no quiere decir que allá no nos entregamos, pero a pesar de que el funcionamiento fue distinto, intentamos arreglar unas cosas, unos pequeños detalles, también la entrega del equipo de no bajar los brazos ante la dura derrota”.

En medio de todos los sentimientos, la Liga sintió que podía más, que un gol igualaba la serie.

“Emocionados, estábamos cerca, teníamos una ligera ilusión para remontar una serie tan difícil, contra el campeón de la MLS. Claramente sabíamos que habíamos tenido un muy mal partido allá, por ocasiones veíamos que podíamos hacerle daño a Los Ángeles en Costa Rica y estuvimos muy imprecisos”.

La sensación de que ese mal partido pasó factura es tan tormentosa como aleccionadora en Alajuelense.

“No sentirnos menos nunca, ir a buscar los partidos y hacer respetar la institución que representamos. Alajuelense es un equipo grande en Centroamérica y teníamos que darlo a respetar”.

Alex López es otro de los jugadores que atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del CBO Stadium.

Su posición fue la misma de sus compañeros.

“A pesar de que sacamos un buen resultado aquí salimos dolidos porque la serie nosotros la perdemos en casa. Lastimosamente no nos bastó, pero en el grupo sabemos de lo que somos capaces. Sabemos que teníamos que hacer un partido inteligente. Lo hicimos, pero al final no nos bastó”, indicó Alex López.

El volante hondureño insiste en que a la Liga le duele la manera en cómo quedó fuera de la Concacaf. Su pensamiento es que tuvieron que ser más inteligentes en casa. “Eso nos costó, pero sabíamos que teníamos un gran rival en frente. Puedo poner el ejemplo de Olimpia, que ganó en casa y le tocó ir de visita y sabemos de lo que son capaces estos equipos, los mexicanos y los de la MLS. Al final hicimos un gran papel, pero no nos bastó”.

Alex López también comentó lo que pensaba en ese momento en el que la Liga iba ganando 2 a 0.

“Tranquilidad, saber que estábamos a un gol de poder igualar la serie y mirar qué pasaba por delante. Ellos son un gran equipo. A pesar de todo eso mirabas que Carlos Vela decía: ‘Estuvieron a poco de eliminarnos’ y creo que al final venimos a hacer un gran partido, pero nos vamos dolidos”.

Johan Venegas también indicó que la eliminación les duele bastante porque tenían la esperanza de darle vuelta ante un marcador que era muy difícil.

“Sabíamos que en casa no habíamos hecho un buen partido. También por el planteamiento de Los Ángeles, que nos limitó bastante. Para este partido variamos bastante algunas cosas, el profesor hizo algunos ajustes que creo que por 84 minutos salieron a la perfección y estuvimos adentro de la serie y lastimosamente no pudimos dar ese último paso”, subrayó Venegas.

Manifestó que queda la experiencia de cómo deben enfrentar estos partidos.

“Nos da esa fuerza mental de que si podemos competir a este nivel. Creo que los jugadores ticos tienen nivel para poder competir en el fútbol internacional, guiados por un plan táctico, porque hay que ser conscientes de que es otra calidad de jugadores con los que nos enfrentamos y para poder equiparar esa calidad individual que tienen ellos y que hay que reconocerla es un poco superior a lo que vivimos en Costa Rica, está el aspecto táctico”.

Añadió que Alajuelense por momentos presionó alto, se replegó y también fue muy determinantes a la hora de ir al ataque.

“Por el gran partido de la defensa, de la gran actuación de Leo pudimos mantener el cero atrás por 83 minutos. No pudimos hacer ese tercer gol que ya nos metiera de lleno en la serie. Queda ese aprendizaje y la verdad es que estoy muy orgulloso de mi equipo, de mis compañeros, porque lo dimos todo dentro del terreno de juego, sabiendo de que creíamos que podíamos dar la vuelta”.

Indicó que LAFC tuvo sus acciones para poder concretar, pero que Alajuelense también cuenta con un gran portero que jugó un gran partido.

“Antes del gol de ellos tuvimos una opción más para el tercero y de haber concretado teníamos chances muy grandes de poder avanzar. Queda ese sinsabor de que sí se pudo, pero lastimosamente la serie la perdemos en casa, también hay que reconocerlo y es de reconocer el carácter y la personalidad que tuvo mi equipo, mis compañeros para salir a hacer un gran partido y buscar cómo darle la vuelta”, recalcó.

Venegas también se queda con los comentarios que le hicieron varios integrantes de LAFC.

“Por lo que nos dijeron en el primer partido, ellos nos siguieron por las 11 fechas que tuvimos en el torneo local, estudiándonos y reconocen que somos un equipo muy bien estructurado, que juega muy bien al fútbol. Los comentarios que nos dieron es que tuvimos una mala noche y así fue lo qué pasó y ellos hicieron un gran partido”.

A partir de eso, considera que a la Liga le queda ese feedback de que el equipo está jugando bien, que tiene buena estructura, buenos jugadores, una idea.

“Más allá de que vivimos un momento muy fuerte de perder 0 a 3 en casa, nos propusimos seguir siendo fieles a nuestra esencia que es buscar el marco rival, con algunos ajustes tácticos, pero eso es lo que vinimos a demostrar acá”.

Dijo que querían ser fieles a lo que venían presentando en el torneo local y eso fue lo que se propusieron.

“Enfrentamos al campeón de la MLS, no sé cuántos partidos tenía de no perder en casa, tenía un gran registro y nos deja mucha enseñanza. Es muy enriquecedor todo esto, porque como dijimos después del partido en el camerino, este es el nivel al que nos tenemos que acostumbrar para el torneo nacional, aunque el fútbol sea muy cortado y se pausa mucho. Es nuestra responsabilidad mantener este nivel y la constancia. Si somos constantes con lo que se demostró vamos a estar muy cerca de lograr nuestros objetivos”.

Otra cosa a analizar es que el fútbol tico responde cuando está contra las cuerdas y pareciera ser algo cultural.

“Es algo que se debe trabajar en nuestra mentalidad, no esperar a que las cosas estén negativas, sino desde el primer momento dar ese paso y buscar trascender. Es algo que debemos corregir mentalmente en lo que es el jugador costarricense. No sé si en otros ámbitos laborales se da también, porque si es así ya es algo de nuestra cultura que se debe corregir”, opinó.

Venegas cree que eso le demuestra a todo el fútbol de Costa Rica que puede competir y que hay muchísimas cosas que mejorar, desde infraestructura, estructuras de Liga menor y del campeonato nacional.

“Que nos demos cuenta de que sin las cosas se hacen bien podemos competirles a cualquier equipo internacionalmente a nivel de club y selección. El jugador tico es muy talentoso, necesitamos que nos trabajen de una mejor manera para poder potenciar nuestro talento, porque hay falencias en nuestro fútbol que debemos comenzar a cambiar y ya es hora”.

Venegas fue claro en decir que “tenemos un torneo de una intensidad muy mala, que a la hora de que salimos a nivel internacional pasa factura y es lamentable, porque tenemos mucho talento en Costa Rica, pero muy poco se trabaja”.

Alajuelense regresa este viernes a Costa Rica, a las 6 a. m. y del aeropuerto se irá a entrenar. Al día siguiente, la Liga se trasladará a la Norte Norte para su juego del domingo contra San Carlos en Ciudad Quesada.