Alajuelense despeja la gran duda de para qué tanto CAR si contrata jugadores viejos

¿Y el CAR? Esa es la pregunta que surge de manera instantánea cada vez que Liga Deportiva Alajuelense contrata un futbolista.

Pasó en los últimos años y para este mercado que cerró el martes no fue la excepción. Desde hace unas semanas, la Liga tomó la decisión de abrir las puertas del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

Reservó en su calendario el 31 de enero para un Media Day en el CAR. Su intención era que con todos los medios de comunicación ahí, la misma afición tenga más conocimiento de cómo es que opera la Liga.

Después de un recorrido por buena parte de las instalaciones, Antonio Solana, gerente deportivo, tomó el micrófono. Esta vez no hubo necesidad de que nadie lanzara la consulta.

En la misma presentación que se proyectó en una pared, el propio director deportivo de Alajuelense tenía apuntada la pregunta: ¿Para qué tanto CAR si contratan jugadores de otros equipos y viejos?

“Es el camino que hay que seguir. La construcción de estas instalaciones es una auténtica maravilla. Ya quisieran muchísimos profesionales trabajar en instalaciones como estas. Hay muchos jugadores que vienen y quieren estar aquí por lo que se les ofrece. Ese es el camino que todos los equipos profesionales llevan, es una necesidad, no es un capricho”, expresó Antonio Solana.

Dijo que todos los clubes que quieren crecer, que quieren tener jugadores y que quieren hacer crecer el entorno social suyo pasan por ese camino.

“Pasa porque hay instalaciones de este tipo y con el tiempo se está demostrando estadísticamente y con el tiempo se demostrará más, que al final muchos de los jugadores que están en Primera División de Costa Rica y muchos de los que estarán en el extranjero, en un gran porcentaje, están saliendo y van a salir de la Liga, por todo este complejo”.

Este es el organigrama general de cómo trabaja Alajuelense. (Jose Cordero)

Apuntó que en muchos casos, el futbolista viene en una burbuja y cuando sale de ahí se da cuenta de que hay otra vida real y que en Alajuelense intentan ayudar en esa línea.

Hizo un recuento de que en 2017 se inauguraron las primeras canchas del CAR, en 2019 se hizo un convenio con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para que los muchachos estudiaran ahí. Inclusive, ya algunos vivían ahí, en una residencia provisional.

Alajuelense enseña lo que pocos han visto del CAR

En 2020 se inauguró el edificio deportivo y administrativo, donde están los camerinos, las oficinas, el comedor, el departamento médico y de fisioterapia, el gimnasio y la sala de prensa.

Un año después, esos cachorros se mudaron a la residencia que se bautizó como ‘Casa Don Pedro’, con 50 habitaciones dobles y en donde también viven algunas integrantes del equipo femenino. Atrás, se construyeron las aulas, que desde 2022 se convirtió en el Colegio Calasanz en el CAR.

Mencionó que la Liga beca a sus jugadores y jugadoras para que aprendan inglés, que cursen primaria, secundaria e incluso la universidad.

Después de eso, Solana indicó que el departamento de visorías está creciendo y que en la actualidad cuenta con cinco personas.

Entre los proyectos ya definieron los distintos parámetros que son importantes en puestos específicos para que la captación de jugadores en liga menor y el primer equipo tenga un sentido profesional.

“No es solo que este jugador nos gusta, sino que vamos a trabajar con unos informes y para que nos decidamos por un jugador, prácticamente el 100% del equipo tiene que estar de acuerdo”.

Tras la captación del talento, sigue la formación en liga menor. El español mencionó que se creó el departamento de optimización condicional, desde el punto de vista físico.

“Hemos incorporado a un segundo preparador físico en el primer equipo que además va a ser el director de ese departamento y la intención que tenemos es desarrollar todos esos elementos fisiológicos condicionales por distintas etapas, coordinados por una persona”.

Así, existe una coordinación en cuanto a la utilización del GPS para control de las cargas con los equipos U-15, U-17 y U-20 con respecto al primer equipo.

“De tal forma que si un jugador de la U-20 tiene que ir un día concreto con el primer equipo, hay una coordinación entre ellos para ver las cargas que ese jugador ha tenido anteriormente, las cargas que desarrollará con el primer equipo en ese momento y ahí vamos a ir personalizando el desarrollo del talento de cada uno de esos jugadores”.

Antonio Solana afirma que no hay una edad fija para el debut de un futbolista en Primera División. (Jose Cordero)

Antonio Solana habló de la optimización del talento y dijo que está la pirámide y la transición.

Es decir, ese embudo que se monta al saltar de la U-17 o U-20 hacia el primer equipo con 17, 18, 19 o 20 años.

“¿Con qué edad un jugador debe saltar y debutar con el primer equipo? No existe una edad exacta. Ya les he comentado que dependiendo de su capacidad socioafectiva, de su capacidad emocional, de su rendimiento técnico táctico desde el punto de vista deportivo habrá jugadores preparados para que un estadio entero les pite (silbe) por haber fallado un penal o un gol y no es que no les importe, pero que lo asuman como un reto, sabiendo que el error forma parte de su formación”, expresó.

Dijo que otros jugadores con la misma edad y con las mismas condiciones posiblemente, no están capacitados para ese reto, con esa edad y tres años después sí.

“No existe una varita mágica, pero la idea es ir acercándonos a que esas decisiones sean lo más acertadas posible. No me atrevería nunca a decir una edad de debut y entiendo que hay sectores que dicen que si mi hijo, mi nieto, mi amigo no está debutando con 18 años ya no va a ser futbolista. No. Podrá serlo con 22 o con 23 años”.

Insistió en que no hay una edad mínima ni máxima para ese proceso. Por eso, crearon un proyecto para un trabajo de transición con jugadores U-20 o U-17 que tienen algún tipo de deficiencia, ya sea técnico - táctico, social o emocional para abordarlo de manera individual con ellos.

“Los jugadores que tenemos a préstamo, hacer un seguimiento. Relacionado con el departamento condicional de preparación física, control de cargas desde el punto de vista más cuantitativo, el tema social, emocional y técnico táctico individual. Estamos trabajando el cuerpo técnico del primer equipo y de la U-20 junto con Enric Lluch para desarrollarlo en este campeonato”.

Números

Alajuelense tenía tiempo sin exportar jugadores. Eso empezó a cambiar.

“Llevamos ventas y préstamos con opción de compra, en algunos casos con equipos europeos de renombre. Más de 20 jugadores debutan y si debutar es difícil, lo difícil es consolidarse. En ese sentido estamos consolidados con siete jugadores que están actualmente en el primer equipo”, citó Solana.

También dijo que poco a poco irán debutando bastantes más jugadores.

“Estamos consolidados en unos niveles alrededor de 10.000 minutos con esos Sub-21, que es una barbaridad. Son bastantes jugadores los que van rotando y entrando en esa dinámica”.

Su pensamiento es que el CAR está para que esos números se vayan refrendando con el tiempo cada vez más.

“Debutan muchos jugadores con el primer equipo, se mantienen muchos con el primer equipo y se mantienen con minutos. En 2021 fuimos el equipo en el que más minutos jugaron los Sub-20 y en 2022 similar”.

Han visto a más de 30.000 jugadores

El director de liga menor de Alajuelense, Enrich Lluch explicó que desde que que empezó el proyecto, de la parte de visoría se han podido seguir a más de 30.000 jugadores, de los cuales, menos de un 1% son los que se acaban incorporando al semillero rojinegro.

“Nos movemos por todo el país, nuestra área de visoría va de punta a punta en Costa Rica. Incluso, en semanas normales vemos más de 150 jugadores de Unafut en cada una de las jornadas. Se hacen informes y acabamos valorando qué jugadores creemos que tenemos que incorporar”, expresó Enric Lluch.

Contó que entre masculino y femenino, más de 200 chicos y chicas optan por Alajuelense para desarrollarse, de los cuáles, 57 viven en la residencia del CAR.

“Un paso importante es el paso de la residencia antigua a la actual. Aparte de los chicos que están viviendo aquí, no podemos olvidarnos de los que no viven aquí, que están cerca con sus familias, pero colaboramos igualmente”.

Alajuelense aporta en la actualidad muchos futbolistas a la Selección U-17. (Natalia Fonseca)

“Únicamente con chicos damos de comer a más de 100 niños cada día y controlamos la alimentación con ellos, desde la parte de nutrición. Esto nos ayuda en categorías de más élite a tener tantos por cientos de grasa, masa muscular. Algunos vienen de contextos complicados y aquí tienen la alimentación idónea”, añadió.

Lluch señaló que parten del hecho que son un club deportivo, se dedican al fútbol y su objetivo es generar jugadores para el primer equipo, intentar ayudar a la Selección Nacional en lo que puedan, tanto ahora en liga menor como en el futuro.

“Sabemos que un tanto elevado de los chicos que tenemos aquí no se van a dedicar únicamente al deporte y que la carrera deportiva acaba con 35 años. Contamos con una serie de áreas, como la de desarrollo humano, donde estamos encima con dos sicólogos y una sicóloga de preparar a los chicos de lo que supone ser un atleta de rendimiento, trabajamos con fisioterapia propia dentro de liga menor”.

Detalló que la nutricionista da formaciones semanales a los cuerpos técnicos y a los jovencitos para estar preparados para los retos que vienen por delante.

“Y reforzar el hecho del convenio que tenemos con el Colegio Calasanz, que ahora actualmente estamos dando educación a más de 70 chicos entre universidad, colegio y escuela”.

Enric Lluch expresó que en liga menor se habla mucho de la metodología y de cómo se trabaja.

“La idea primordial es que los estándares de entrenamiento sean altos, que la manera de desarrollarse que tengan los chicos sean mejores y para esto es primordial el cuerpo técnico que tienen”.

Así que son minuciosos para contratar gente preparada para controlar cómo están a nivel condicional y físico, nutricional, sicológico y emocional, a nivel técnico táctico.

“Se buscan entrenadores y se buscan asistentes y preparadores físicos que sumen y conozcan la metodología”.

Él opina que a pesar de que el tiempo es corto, 20 futbolistas del semillero rojinegro han debutado en Primera desde que la Liga decidió modificar por completo su liga menor.

“En liga menor, a pesar de no ser el indicativo principal, pero sí creemos que importante, se ha ganado el 77% de los últimos torneos. Nos pusimos como reto en la pandemia no olvidar a los chicos porque no estuvieran compitiendo, sino seguir ofreciéndoles la formación que merecían y nos dio frutos”.

Además, cada vez que hay una convocatoria de selecciones menores, en Alajuelense lo toman como una victoria.

“Nos enorgullece decir que en la U-20 llevamos a cinco jugadores importantes y que en la U-17 hay nueve jugadores preseleccionados y hay que ver ahora mismo, porque lamentablemente por una lesión hay ocho. Queremos ser parte importante de los procesos de selección del país y no olvidar que a nivel académico ayudamos a 79 chicos, que se dice rápido pero es un número importante”.

El gerente comercial de Alajuelense, Oliver Nowalski contó que el funcionamiento del comedor en el CAR es impresionante, porque ahí se sirven alrededor de 690 platos de comida al día.

“Es una locura. Como anécdota, estábamos negociando el contrato de huevos para el CAR y son alrededor de 135.000 huevos al año que se consumen, para que se den una idea de lo que conlleva la logística del día a día del CAR y del área comercial, lo que tenemos que estar consiguiendo para la institución, para que esto sea autosostenible”, mencionó Oliver Nowalski.

Al mostrar el área de fisioterapia, dijo que es uno de los puntos más importantes del CAR, porque ya cuenta incluso con una cámara hiperbárica.

“Celso Borges tuvo una lesión en la eliminatoria y se recuperó acá, el mismo Rónald Matarrita en lugar de recuperarse en el Cincinnati vino acá y eso lo que dice es que el área de fisioterapia que tenemos está a nivel de cualquier equipo de Estados Unidos o de Europa”.

Dijo que todo lo que hay en el CAR está a disposición por igual para el equipo masculino, femenino y liga menor, porque “es para todos”.

Ya en el gimnasio, detalló que toda la suplementación que necesitan en el equipo masculino, femenino y liga menor está ahí.

“Mucho de esto es gracias a nuestros aliados comerciales, entonces la mayoría de lo que se consume acá es a través de patrocinios”, citó Nowalski.

Los rincones del CAR

31/01/2023, Alajuela, Centro de Alto Rendimiento de Alajuela, Media Day de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

