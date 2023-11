Alajuelense descubrió a seis cachorros positivos por marihuana: ‘La disciplina no se negocia’

Liga Deportiva Alajuelense realiza de manera periódica y al azar controles antidopaje entre futbolistas de todas sus divisiones como parte de sus reglas del juego. A través del chequeo más reciente y con los resultados de las pruebas de laboratorio en mano, la Liga descubrió a seis jugadores de Alto Rendimiento positivos por marihuana.

Estos controles antidopaje permiten al club identificar este tipo de situaciones, las cuales están debidamente tipificadas en un reglamento interno.

Según el vocero del club, Marco Vásquez, al conocerse esos resultados se activó el procedimiento establecido para tomar acciones inmediatas, dándole solución y seguimiento a la situación.

“En Liga Deportiva Alajuelense, la disciplina no se negocia y esto no es un tema negativo. Si observamos la cantidad de pruebas que se realizan, la incidencia de positivos es baja. Lo bueno es que somos una institución que está encima de este tema. Logramos identificar y tomar acciones correctivas de forma inmediata, gracias a estos procedimientos y a nuestros códigos de conducta internos”, expresó Marco Vásquez a La Nación.

La Liga no avisa a nadie en qué momento aplicará los controles, pero todos los integrantes del club saben que se realizan de manera periódica, varias veces al año.

Al consultarse a Marco Vásquez cuál es el paso a seguir con los jóvenes que arrojaron el resultado analítico adverso con marihuana, respondió que la forma correcta de manejar este problema es a través de la detección y la aplicación de reglamentos para que estas situaciones se puedan solucionar y eliminarse.

El vocero del club no brindó mayores detalles sobre si hubo alguna sanción para esos jóvenes. Simplemente dijo que se aplica el reglamento interno, pero aseguró que Alajuelense no expulsó a ninguno de ellos y que cada caso se analiza por separado.

Todo lo define la gerencia deportiva con los encargados de velar por las ligas menores. Además, hizo énfasis en que dentro de las medidas internas existe todo un acompañamiento psicológico hacia los jóvenes.

En caso de que haya algún caso de reincidencia, eso también se contempla en el reglamento interno.

¿Para el proyecto de Alajuelense esto es un golpe? “Yo diría que todo lo contrario, yo no lo veo como un golpe, yo lo veo como procedimientos que tiene la institución para detectar este tipo de situaciones y están siendo efectivos, porque logramos identificar estas cosas”, contestó Marco Vásquez.

Si Alajuelense no hiciera controles antidopaje internos por voluntad propia, no se habría percatado de esta situación; pero su decisión es implementarlos para tener la capacidad de poder descubrir lo que no está bien.

“No conozco otros clubes que tengan este tipo de procedimientos, de pruebas antidoping y eso nos da a nosotros una ventaja por encima de los demás, porque podemos identificar este tipo de cosas y manejarlas de manera eficaz”.

Otra pregunta puntual para él fue si la salida del arquero Dylan Carvajal se dio por este tema. Ante esto, primero indicó que no daría nombres, pero aclaró que el portero juvenil fue quien tomó la decisión de salir del club.

Alajuelense continuará aplicando las pruebas antidopaje periódicamente y de forma sorpresiva. En el club, todos los jugadores y todas las jugadoras saben que serán sujetos en algún momento a esos controles internos.

De toda la población de futbolistas que viven en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el 100% de las pruebas dieron negativo. Los casos positivos detectados corresponden a jóvenes que no residen en el complejo.

