Alajuelense confirma que habrá salidas

Los rostros de impotencia, decepción y frustración hablaban por sí mismos en Liga Deportiva Alajuelense, mientras que Saprissa festejaba la obtención de su título 40 sin necesidad de gran final. En el equipo rojinegro salieron a dar la cara.

Primero habló Michael Barrantes a La Nación y a Canal 7. Después fue el presidente del club, Joseph Joseph quien brindó declaraciones a los pocos medios de comunicación que aguardaban en las afueras del camerino de visita en el Estadio Ricardo Saprissa. Después del jerarca, lo hizo el gerente deportivo de los manudos, Javier Santamaría.

El español dijo que deben hacer autoevaluación, que todos tienen que sentarse, ser críticos con ellos mismos y a partir de ahí empezar a pensar en lo que se viene en el equipo.

Todos están en análisis, hasta él mismo. Desde hace algún tiempo se especula sobre la posibilidad de que la Liga tenga un nuevo gerente deportivo después de este torneo. Él tiene contrato hasta 2025, pero sabe que es fútbol y todo también depende de resultados.

- ¿Habrá salidas?

- Sí. Evidentemente. Soy yo el primero que está en evaluación, esto es fútbol, es un equipo grande. Uno tiene que asumir responsabilidades, me toca a mí como gerente deportivo y esperaremos indicaciones. Esas decisiones las toma la Junta Directiva y nosotros a seguir trabajando. Como en toda ventana, siempre hay movimientos.

- ¿Su puesto está en riesgo?

- Claro, no es una decisión que dependa de mí. Hay que acatar decisiones. Si toca seguir, seguiremos con la mejor de las energías, intentando hacer nuestro trabajo de la mejor manera y apuntalando las cosas para ajustar detalles y trabajándolo con el nuevo cuerpo técnico, con Alexandre Guimaraes, para preparar el siguiente semestre.

- ¿Cómo valora su gestión?

- Apenas voy a cumplir un año, es un periodo de tiempo corto, hemos logrado un par de títulos. Desgraciadamente no hemos podido llegar a la gran final. Por lo que a mí me consta y por lo que yo siento de mí hacia adentro, hacia mi persona, pues trato de darle duro, estar al pie del cañón. Trato de sumar al cuerpo técnico, a Junta Directiva, a los jugadores, tratar de ajustar las planificaciones, las planillas, todo.

”De mi parte trato de estar al 100 a diario. Esto es fútbol y a veces no se pueden lograr los objetivos. Desgraciadamente queríamos pasar esta ronda para jugar una gran final y no ha podido ser”.

- ¿Qué les faltó?

- En esta eliminatoria, quizás la contundencia que ellos han tenido aquí (en Tibás) fue definitiva. Tuvimos muchas chances en el Morera, estuvimos con un jugador más cierto tiempo, tuvimos llegadas y no convertimos. En estas instancias, esos detalles son muy importantes.

- ¿Qué le dice a la afición tras este nuevo golpe?

- A la afición pedirles una disculpa, ellos se entregaron, lo han dado todo y nosotros lo hemos intentado hasta el final, con todas nuestras energías y no ha podido ser. Nos tenemos que levantar desde este lunes para empezar a planificar y presentarnos más fuertes todavía en el siguiente semestre.

”En cuanto a la planilla, como en cada ventana habrá movimientos. Ya llevamos algunos días trabajando en esas cuestiones y ahora mismo hay que digerir esto. Hay que levantarse este lunes y hay que coordinar bien. A partir de este lunes o este martes, ya empezaremos a anunciar algunas cosas”.

- ¿Por dónde empezará la planificación, quizás por lo que será la pretemporada?

- Mire, la verdad no hemos tocado ningún punto, no visualizábamos más que el partido de este domingo. Espero que eso lo entiendan, es comprensible. Teníamos mucha ilusión de poder buscar un pase a la gran final para disputar el título. No se ha dado y evidentemente hay un trabajo que se va haciendo.

”Por respeto a todos los compañeros, a la planilla, guardamos las cosas para que poco a poco se vaya anunciando todo. Tan pronto como la Junta Directiva nos otorgue luz verde, iremos avanzando en esos temas”.

- Michael Barrantes acabó su contrato. ¿Qué pasará con él?

- No creo que sea el momento como para hablar de nadie en concreto. A partir de este lunes nos sentaremos a definir detalles, no quiero dar nada en avanzado porque no va conmigo. Necesito primero hablar las cosas internamente, es lo justo. Y después de ahí salir a dar los anuncios en público.

- ¿Usted pone en duda su continuidad?

- Este es un club grande, la presión es fuerte, las expectativas y los objetivos se trazan, se marcan. Hay que ganar títulos. Lo sabemos desde que uno llega y pisa Costa Rica para formar parte de Liga Deportiva Alajuelense. No es una cuestión que dependa de mí. Mi contrato es hasta 2025, pero a partir de ahí, lo que acontezca, estaremos a la orden y a disposición de lo que la Junta Directiva nos indique.

- ¿Cómo se siente con la planilla que usted conformó?

El torneo arrancó de una forma, hicimos cambios a la mitad. Evidentemente los cambios signfican modelos de juego diferentes, sistemas de juego diferentes, estrategias diferentes.

”Guima sabía lo que había, ha trabajado de la mejor manera tratando de sacar lo mejor de los jugadores, pero está claro que con un nuevo timonel y cuando viene un nuevo semestre, es lógico que quiera hacer algunos ajustes, con perfiles que puedan encajar más a la idea y con el modelo de juego que él tiene y quiere para la Liga”.

- ¿Hay jugadores en los que usted confió y le quedaron debiendo en este torneo?

- No, a los chicos no hay que reprocharles nada. Los chicos han dado la talla, han trabajado a diario como animales. Yo los veo a diario en los entrenamientos. No se puede reprochar nada a ningún jugador. En el partido las cosas no han salido desgraciadamente, pero a los chicos no hay que recriminarles nada.

- ¿Llegará Iago Falque?

- Estas cuestiones se verán a partir del lunes.