Alajuelense cambió su panorama de arranque de forma radical

Yael López, Freddy Góndola, Josué Meneses e Israel Escalante fueron presentados formalmente por Agustín Lleida como refuerzos de Alajuelense. (Jose Cordero)

Si el partido entre Sporting FC y Alajuelense no se hubiera pospuesto por los casos de covid-19, la Liga iba a comenzar muy diezmada en el Clausura 2022, haciendo más empedrado su camino.

Era un obstáculo que se añadía a otras situaciones, como una afición que llegó al límite de su paciencia y que exige resultados inmediatos, que quiere el título; si bien el cetro no se definirá hasta junio, un arranque en falso de Alajuelense le acarrearía mayor turbulencia.

Sin derecho a fallar y con el inconveniente deportivo y hasta económico de que sus primeros tres partidos como local tienen que ser alquilando el Estadio Nacional, por el veto que recayó sobre el Morera Soto, la Liga presentaba a siete jugadores en aislamiento por la covid-19, aparte de que Leonel Moreira debe purgar una suspensión de cuatro fechas.

Si bien es cierto eso le abría una oportunidad a los cachorros de la cantera, es claro que el panorama ideal era que Albert Rudé tuviera a disposición a la mayoría de sus hombres desde el inicio, como ahora sí ocurre en este momento.

Quienes estaban en aislamiento ya se están integrando a las prácticas con sus compañeros. Además, Alajuelense presentó oficialmente este jueves a sus refuerzos de cara al Clausura 2022.

El lateral Yael López, el extremo panameño Freddy Góndola, el extremo argentino Israel Escalante y el defensor central Marcos Josué Meneses podrán jugar el sábado contra Guadalupe, si así lo dispone Albert Rudé, porque para entonces ya estarán con todo en regla.

“Yael viene a préstamo por seis meses de Carmelita, jugador que todos conocemos en el país, de 23 años y que estamos seguros de que nos va a ayudar muchísimo”, manifestó el director deportivo de la Liga, Agustín Lleida.

En cuanto a Góndola, recordó que hace unos días hablaba de que estaba en la búsqueda de dos extremos, uno derecho y uno zurdo, para complacer las solicitudes planteadas por Rudé.

“Freddy es uno de ellos, 26 años, viene de quedar campeón con Táchira en Venezuela, de jugar Copa Libertadores, un jugador muy potente que podrán conocer a lo largo de estas semanas”.

Seguía en el orden usual el central Josué Meneses, a quien llamó “el amuleto”, recordando que él fue parte del grupo que conquistó la añorada copa 30 en diciembre de 2020.

“Estuvo acá seis meses y nos fue muy bien, buscamos entre la salida de Daniel Arreola reforzar la parte izquierda, central zurdo, todos lo conocen, lo conocemos también acá y sabemos lo que nos ayudó en su momento y lo que nos puede dar ahora. 26 años y se incorpora en calidad de préstamo de Guadalupe”.

Finalmente, Lleida dio sus primeras palabras sobre Israel Escalante: “23 años recién cumplidos, viene a préstamo por un año de Boca Juniors, con opción de compra, con opción de futuro negocio, extremo zurdo”.

El español mencionó que como el periodo de inscripciones cierra el 1°. de febrero, la Liga aún no da por cerrada su plantilla.

“Si hubiera algo interesante tanto para salir como para llegar lo valoraríamos. Sobre el tema concreto de Barlon (Sequeira) estamos viendo junto al jugador la mejor opción para él y sí estamos valorando la posibilidad de que pudiera salir a préstamo”, destacó.

Uno por uno. Israel Escalante ya suma varias prácticas con la Liga y afirma sentirse muy entusiasmado con esta oportunidad.

“Quiero agradecerle a Agustín y al presidente por darme esta chance de venir a jugar acá; la verdad estoy muy contento por todo lo que está pasando en mi carrera y nada, vengo de salir campeón el año pasado y quiero salir campeón este año. Estoy muy contento”, apuntó Escalante.

Confesó que nunca había visto un partido del fútbol tico, hasta que surgió esta oportunidad que realmente lo ilusiona.

“Nunca miré el fútbol de Costa Rica, pero he buscado mucho sobre el club y sé que es un club muy ordenado, muy bueno, el más grande de Costa Rica y sé que han jugado muchos torneos internacionales, así que nada, me siento muy contento acá”, citó el argentino, a quien Boca Juniors le extendió el contrato antes de ser cedido a préstamo a la Liga.

Yael López mencionó que no puede explicar la felicidad que esto le genera, al verse en Alajuelense.

“Siempre ha sido mi sueño, desde niño y espero poder dar lo mejor de mí. Gracias por confiar en mí por estos seis meses, espero darlo todo en la cancha, no tengan duda de que siempre daré lo mejor de mí en cada partido, en cada entrenamiento, cada día que esté acá”, subrayó López.

Aunque es ficha de Carmelita, en su currículo registra pasos por Saprissa y Herediano, donde salió campeón.

“Para nadie es un secreto que es mi tercer club acá de los grandes y me encuentro con algo que en ningún otro equipo había visto, con solo decirles y ya todos los saben, lo del CAR es algo que a nivel nacional solo hay uno y estoy muy contento”.

Expectativas similares muestra el panameño Freddy Góndola, al afirmar: “Vengo al club más grande de Costa Rica, vengo a dar lo mejor de mí, a darme a conocer más, vengo con la ilusión de ser campeón, siempre me propongo lo que quiero para el futuro, quiero ser campeón acá y agradecerles porque se pudo hacer posible el fichaje”.

Góndola sí tenía más conocimiento de la Liga, porque en 2014 estuvo en el fútbol nacional, en divisiones menores.

“Conocía de la institución, jugué acá en el 2014, conocía mucho lo que significa este escudo y cuando me dieron la oferta no lo pensé dos veces, acepté y coincido con lo que dice mi compañero Yael: en mi corta carrera no había visto algo como el CAR, algo impresionante porque tampoco en mi país hay algo como esto y esperemos que el crecimiento sea de la mejor forma acá y dar lo mejor de mí”, apuntó el extremo canalero.

Mientras que Josué Meneses prácticamente ya conocía a todos sus compañeros y para él fue como un volver a casa.

“Fue muy fácil el recibimiento que tuve, no queda más que cada vez que salimos a entrenar dar el máximo, ser profesionales, responsables con nosotros mismos y eso va a ayudar al grupo a conseguir los objetivos trazados. De eso se trata el camerino, de estar unidos, estamos fuertes y entonces seguir por esa línea y esperar el sábado”.

El pulso entre rojinegros y guadalupanos será este sábado, a las 7 p. m., en el Estadio Nacional. Y para este juego, el panorama cambió, porque Albert Rudé cuenta con la mayoría de sus hombres.