Alajuelense busca solución a sus dos grandes pecados

Liga Deportiva Alajuelense se vio diferente en sus últimos dos partidos, pero exhibir una mejor cara aún es la consigna de Andrés Carevic y sus hombres para el desafío de este sábado 24 de febrero, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto contra Herediano.

¿Qué Liga se va a ver este sábado? A la hora de responder esa consulta formulada por La Nación, Andrés Carevic manifestó que el equipo rojinegro tiene una esencia muy marcada de proponer el juego.

A partir de eso, como es lógico y es prioridad, los rojinegros buscarán el arco rival, aunque advirtió que no va a ser fácil, más allá de que los erizos estarán en casa.

“Ellos (Herediano) son los líderes del torneo, por algo lo son y por algo están ahí. Están trabajando bien y por eso están arriba en la tabla. Nosotros buscaremos lo que hacemos siempre, tratar de proponer, buscar el arco rival y tener un poco de mayor equilibrio en la parte defensiva, de no cometer errores simples y ser mucho más contundentes”, afirmó Andrés Carevic.

Su análisis se basa en que Alajuelense ha generado muchísimas opciones de gol, que no las ha podido concretar. Y como ocurrió en el último juego, pérdidas simples de balón le cuestan caro. Esos son los dos grandes pecados de la Liga en este arranque del Torneo de Clausura 2024.

“Tarde o temprano, seguramente, a medida que van pasando los partidos tenemos que estar más finos para ser más contundentes, tener esa convicción de ser más certeros a la hora de resolver, a la hora de la definición”.

Esa es una tarea pendiente de la Liga para evitar complicaciones y él está seguro de que los goles llegarán, con la abundancia de antes.

“Tenemos jugadores inteligentes, de jerarquía, que pueden hacer ese rol. No es que no quieran concretar, es que a veces pasa, pero estamos con toda la convicción y la confianza de que seguramente, partido a partido vamos a ser mucho más contundentes”, citó Andrés Carevic.

-¿Qué se juega Alajuelense en este partido?

Sabemos que es un partido importante por cómo va la tabla de posiciones, ellos están arriba de nosotros, jugamos en nuestra casa. Sabemos que va a ser un partido duro, un partido complicado, ellos están en un buen momento, vienen de hacer una buena eliminatoria en Concacaf, vienen de ganar dos partidos seguidos ahora en este último tramo, junto a lo de Toluca.

”Tienen un buen plantel, están bien dirigidos por Héctor Altamirano que ya estuvo anteriormente acá en la Selección y ahora viene a dirigir a Herediano. Conoce todo el entorno y ellos van a venir a plantear lo suyo y nosotros con la estrategia para poder ganar el partido.

”Va a ser muy importante la victoria, pero nosotros rescatamos que tuvimos buen funcionamiento en el partido pasado y eso es importante para nosotros en la confianza para este juego”.

- ¿Cuál es su valoración del juego pensando que la Liga podría asumir el primer lugar provisional?

- Como tal es un juego muy importante por las circunstancias, pero falta mucho torneo. Jugar en casa es sumamente importante para nosotros, para obtener los tres puntos, independientemente de que ellos tienen un partido menos. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, en un buen momento y esperemos hacer una buena estrategia para poder hacer un buen partido y ganarlo.

- ¿Cómo está Fernando Lesme luego del protocolo que se siguió con él? ¿Cómo se encuentra Yael López?

- Fernando Lesme cumplió con el protocolo, así que se integró a los entrenamientos. Siempre espero hasta los últimos momentos en valorarlos a todos para tener en cuenta a quien esté al 100% para participar y lo mismo de Yael, quien viene evolucionando muy bien. Esperaremos hasta este mismo sábado para ver en qué condiciones se encuentra él, igual que Lesme.

- ¿Qué experiencia ha tenido con el profesor Héctor Altamirano? ¿Tienen amistad?

- Siempre que nos vemos y jugamos en contra siempre dialogamos, nos enfrentamos en México. Él estaba en Cimarrones, yo estaba en Mineros; después yo estuve en Mérida y él en Correcaminos, así que siempre dialogamos y nos llevamos bien.

”Él, además de su recorrido y de haber dirigido en México con Querétaro, conoce lo que es la parte social de Costa Rica, conoce cómo es el fútbol de acá, porque ha estado en la Selección y eso es un punto a favor, que haya llegado al país para poder desarrollar lo que él pretende.

”Al conocer es ventaja para no encontrarse con nada raro, sobre todo de la parte sociocultural del fútbol nacional. Él está haciendo un buen trabajo, es un buen técnico, tiene recorrido, tiene un buen plantel y también ha hecho una buena Concacaf. Están en un buen momento y nosotros también hemos evolucionado.

”En el partido pasado quedamos contentos con el funcionamiento del equipo, hemos ganado y jugamos en nuestra casa, entonces es sumamente importante hacer un buen partido y ganar”.

- ¿Por qué los partidos entre Alajuelense y Herediano tienen un matiz de ser juegos muy buenos?

- Yo creo que por la idea, por la esencia que tiene cada equipo de tratar de jugar bien al fútbol. Eso hace que cuando hay dos equipos que siempre tratan de proponer, como Saprissa que también lo hace, Cartaginés y los demás equipos que a lo mejor de local proponen más que de visita, cada club tiene su esencia, su idea, siempre respetando a todos.

”Creo que ellos han planteado proponer también los juegos y eso hace que también sean a veces partidos atractivos, como en la temporada pasada, que fueron muy parejos todos los partidos que jugamos contra ellos”.

- La gente ha estado escéptica con el nivel de Joel Campbell, que incluso fue suplente el martes anterior. ¿Cómo define el momento de la figura del equipo que es él?

- No hablo de un tema individual, tengo muchos jugadores que han iniciado los partidos, han entrado de cambio, valoramos también la estrategia del partido, valoramos el día a día de la semana y entonces nosotros sabemos que Joel puede dar mucho más, que lo ha dado en muchos partidos, en este inicio del torneo también.

”Ha tenido muy buenos juegos, pero al final de cuentas no solo es él. Es importante para nosotros, pero también están los demás jugadores que hacen el esfuerzo, han trabajado duro, les ha tocado jugar de inicio, de cambio, que no han sido convocados. Trabajamos de forma integral y buscamos siempre el mejor once para cada partido y la estrategia que tenemos”.

Precio de las entradas para el partido entre Alajuelense y Herediano

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, pactado para el sábado 24 de febrero en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

Vistazo a la tabla de posiciones

