Alajuelense asciende a sus primeras jugadoras de la cantera

Alajuelense anunció que cinco jugadoras de su liga menor ascendieron al primer equipo de leonas. (Prensa Alajuelense)

Aunque anteriormente estaban los casos de Sianyf Agüero y Samira Roper que permanecían inscritas en el alto rendimiento, es hasta ahora cuando Liga Deportiva Alajuelense inscribe de forma directa con el primer equipo a varias jugadoras de su liga menor.

El plan de la Liga es darles una oportunidad de mostrarse en el Torneo de Copa, que marcará el arranque de la temporada del fútbol femenino.

“Van a participar en el Torneo de Copa, ahí vemos las condiciones de ellas y posiblemente también las inscribamos para el otro torneo de Primera División. Para el otro torneo las tendremos inscritas en el alto rendimiento, pero la prioridad va a ser jugar en Primera”, expresó la coordinadora del fútbol femenino de Alajuelense, Mercedes Salas.

Es decir, si Wílmer López necesita a cinco de esas jovencitas, ahí las va a tener.

“Son ascendidas porque ellas solo van a entrenar con el primer equipo, con el alto rendimiento irían solo si el entrenador de Primera no las ocupa van al alto, pero la prioridad es Primera. Ellas también son seleccionadas en sus categorías”, detalló Salas.

Entre las jugadoras de liga menor que acaban de ascender al primer equipo están la defensora Jimena Rodríguez (16 años), la lateral Arielka Alvarado (15 años), la volante zurda Marian Solano (15 años) y las contenciones Dana Brooks (17 años) y Sharon Lobo (16 años).

“Hace unos días hicimos una actividad de salida de las chicas con los papás, una mejenguilla en el CAR y uno las siente todas emocionadas porque saben que la oportunidad está, que ya se abrió un espacio para un montón”.

Las integrantes de la liga menor de Alajuelense salieron a vacaciones el jueves pasado y retomarán entrenamientos el 5 de enero.

“Este grupo entrena miércoles y sábado en el CAR y todos los demás grupos entrenan en el estadio martes y viernes. Para 2022 me van a dar un campo en el CAR para pasar ahí a la U-17 y a la U-15, que son grandecillas para estar en el estadio”.

La propia Mercedes Salas se siente hoy muy entusiasmada al ver a tantas jovencitas persiguiendo su sueño de ser futbolistas y señala que después de que se hizo el reclutamiento en el CAR se vino la pandemia y ella sentía un sinsabor, porque se hizo tanto trabajo.

Sin embargo, se implementó un plan B debido a las circunstancias, con las escuelas de liga menor en el estadio.

“Como llegaron tantas chicas, yo saqué a 35 para el alto rendimiento y a todas las demás se llamaron y llegaron al estadio y ahí conformamos las dos U-15, la U-13, la U-17 y la U-10. Es decir, tenemos chiquitinas de ocho o nueve años. Al principio lo sentí como que no funcionó, pero al mes fue una evolución grandísima y tenemos tantísimas chicas en ese semillero”, apuntó.

La Primera División debe tener alto rendimiento por reglamento, pero Alajuelense también cuenta con la U-15 y con boleta de esa categoría podría jugar en Primera.

“Los demás grupos se inscriben en otro torneo, hay dos torneos, uno que es el de Primera y otro a nivel nacional que es en el que jugás con Nicoya, con Liberia, con todos los demás. Este torneo del alto y U-15 solo se juega con los ocho equipos de Primera”, explicó Salas.

Alajuelense mantiene el convenio con San Mateo en la Segunda División, porque hay jugadoras que no pueden subirlas a Primera porque les falta roce o necesitan un poco más de nivel, recordando que ellas durante dos años no se pudieron ver por la pandemia.

“Hay muchas chicas que no estaban entrenando, que no tenían competencia y ahorita no están todavía en nivel para estar en Primera y se mantienen en la Segunda”, reiteró.

Salas contó que las jugadoras de la U-10, U-13 y unas de la U-15 que todavía no tienen el proceso para la U-15 donde solo juegan ocho equipos, las meterán al otro torneo.

“Si de ahí salta una chiquita que la vemos bien, la desinscribimos de ahí y la pasamos al élite, por decirlo así. Siempre es atractivo para todo mundo, porque los papás saben que hoy está aquí, pero si pegó un salto, inmediatamente va para otra categoría”.

Las integrantes de la Selección Femenina no jugarán el Torneo de Copa y por eso es que estas jovencitas tendrán una oportunidad de lujo.

“En la Liga sabemos que nos quedamos como con doce jugadoras de Primera. Los equipos llegamos a un acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol para que este Torneo de Copa lo jugaríamos sin seleccionadas para darle oportunidad al cuerpo técnico de la Selección para que las trabaje en enero, sabiendo que en febrero tienen eliminatoria”.

El Torneo de Copa empezará la segunda semana de enero y se permitió la inscripción de cinco futbolistas nacidas en el 2006 y tres menores a ese año.

Para esa competición el grupo A está conformado por Saprissa FF, Municipal Pococí, Herediano y Dimas Escazú; mientras que en el Grupo B se encuentran Liga Deportiva Alajuelense, Suva Sports, Municipal Pérez Zeledón y Sporting FC.