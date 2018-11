“Uno está en sétimo, en el plan nacional para quienes les cuesta equis materia, y el mayor tiene 18 años y él es el que me cuida, me asiste al baño y me ayuda para todo, cocina y lava. Somos pobres, pero honestos. Los silloncitos ya no sirven, las camas de mis hijos están malas, no tengo trastes, casi no podemos cocinar y me gustaría dejarles a ellos algo porque primero que nada están ellos y ese es mi otro sueño”, relató.