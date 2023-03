A uno de los mejores fichajes de Alajuelense lo ilusiona jugar contra su exequipo

San Carlos le deparó una regularidad importante. Fue el equipo en el que jugó 67 partidos, con tan buen accionar que atrapó la atención de Luis Fernando Suárez y se convirtió en uno de los elegidos para ir al Mundial de Qatar.

Lo anterior refleja una pincelada de la trascendencia que implica para Carlos Martínez la visita de Alajuelense a los ‘Toros del Norte’.

“Cuando dieron el calendario yo me fijé para ver cuándo íbamos a jugar contra San Carlos y ya toca este domingo. Vamos a ver qué pasa. Dios primero y si el profesor (Andrés Carevic) decide que se me dé la oportunidad, jugaré y si no apoyar a los compañeros”, expresó Carlos Martínez ante una consulta de La Nación.

El lateral derecho resultó uno de los mejores fichajes de Alajuelense en el último mercado. Dijo que claramente a cualquier futbolista lo que le gusta es sumar minutos y aportar.

“Me gustaría jugar en un lugar que la pasé muy bien, que me recibieron bastante bien”, citó.

Hasta el momento, Carlos Martínez sudó la camisa rojinegra en cinco partidos del campeonato nacional y actuó en los dos duelos de Alajuelense contra Los Ángeles FC, en la Liga de Campeones de Concacaf.

“Claramente quiero jugar, he tenido pocos partidos, un poco menos de la mitad y siento que todavía tengo mucho ritmo por agarrar. En Los Ángeles estaba muy cansado y el cambio fue por decisión técnica”, explicó.

Algunas molestias, principalmente físicas, no le han permitido tener más continuidad a este carrilero que está convocado a la Selección Nacional para los partidos contra Martinica (25 de marzo) y Panamá (tres días después) en la Liga de Naciones.

Pero antes de eso, él se concentra en este duelo del domingo, a las 3 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde.

La visita a San Carlos tiene tintes de un juego trascendental para Alajuelense.

“En el torneo lo veníamos haciendo muy bien, tuvimos esa derrota contra Santos que nos dolió bastante y el domingo tenemos la revancha. Vamos a tratar de levantarnos en el torneo también”, expresó Carlos Martínez.

Su criterio es que a pesar de la decepción por no superar la primera ronda de la Liga de Campeones de Concacaf, el partido en Los Ángeles dejó un aprendizaje y una motivación para que Alajuelense retome su camino.

“Volvemos a Costa Rica para ir por el liderato, clasificar y buscar el campeonato. Esperaría que el triunfo en Estados Unidos nos sirva bastante para lo que viene, en la motivación del equipo y la credibilidad en lo que estamos haciendo”.

Martínez insistió en que lucharán con todo por recuperar pronto ese liderato que dejaron escapar hace una semana, cuando el marco se les cerró y cayeron en Morera Soto contra el Santos de Guápiles.

“Tuvimos dos derrotas muy fuertes y lo que hicimos en Estados Unidos nos da un punto de partida para levantarnos en el campeonato nacional y buscar el liderato otra vez”, añadió.

Los últimos días de Alajuelense fueron muy ajetreados. Después del partido en Los Ángeles, los rojinegros salieron de Estados Unidos el jueves a la medianoche y llegaron al país el viernes a las 6 a. m.

Del aeropuerto se marcharon directo al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela. Ahí efectuaron un trabajo regenerativo.

Este sábado se desplazarán a la Zona Norte y este domingo, a las 3 p. m., la Liga visitará a San Carlos.

