¿A José Miguel Cubero le quedan pocos días en Alajuelense?

José Miguel Cubero tiene casi cinco años de ser parte de Alajuelense. Si esta vez se marcha, el volante afirma que lo hará con la frente en alto. (Rafael Pacheco Granados)

Bryan Ruiz no jugará más con la camisa de Alajuelense en partidos de Primera División y es posible que ocurra lo mismo con José Miguel Cubero. Eso sí, los escenarios son distintos.

Mientras que el capitán de la Liga pone fin a su carrera como futbolista profesional, el contención siente que aún tiene cuerda para más.

A Cubero se le vence el contrato con los rojinegros, pero pareciera que se acerca el momento de que el club y el futbolista tomen rumbos distintos.

“Ya con los años y con la experiencia que a uno le va dando el fútbol, ya uno se va manejando más tranquilamente. Pueden ser los últimos partidos en la institución y lo que hago es venir a disfrutar, disfrutar con los compañeros, esta bendición que le regala Dios a uno, pero sinceramente no sé qué va a pasar”, expresó José Miguel Cubero.

No es que Alajuelense lo tenga 100% fuera de sus planes, porque ya hubo un acercamiento, según confesó el propio futbolista.

“Ya tuvimos una conversación, algo ahí, dejamos algunas cosas que podían suceder para sí o para no. Puede suceder cualquier cosa, pero yo siempre he sido muy claro. Hace dos torneos atrás, que renovaba o no renovaba, que sí y que no, que terminé renovando, yo estoy muy agradecido”.

Pasó tiempo atrás y ahora ocurre lo mismo: las palabras de José Miguel Cubero suenan a despedida.

“En el momento en el que tenga que salir de acá voy a salir muy tranquilamente, con la cabeza en alto, sé que hemos perdido finales, que no merecíamos, pero no se nos dio. Siempre traté de dar el máximo, me equivoqué como cualquier futbolista, pero también tengo que ser muy agradecido con muchas personas que en este momento están atentos”.

Cubero destaca que cuando ha estado a punto de terminar contrato lo han llamado para sondearlo, ver cómo está su situación y hasta hacerle una que otra propuesta.

“Si tuviera que tomar alguna decisión no me a temblar tampoco. Si me tuviera que ir, porque así es esto del fútbol, cuando uno sale, sale con la cabeza en alto, nada más”.

”Quiero jugar un rato más, cuando termino jugando partidos como los que fueron contra Real España, que termino bien, entonces me dan ganas de jugar un ratito más, no sé si dos o tres torneos más, no lo sé, pero todavía tengo”.

José Miguel Cubero tiene 35 años y se siente en óptimas condiciones, porque siempre ha procurado cuidarse mucho.

A diferencia de la mayoría de jugadores que aseguran que no pasan pendientes de lo que se dice en los medios de comunicación, en su caso es lo contrario y se enteró de que hace algunas semanas trascendió en Diario Deportivo que ya su salida de la Liga era un hecho.

“Uno ve todo, es imposible que uno no sienta algunas cosas que pasen, es ser humano y uno lo siente. He aprendido a vivir con eso, me aparto en algunos momentos. Se escucha y le da más fuerzas a uno para seguir, para batallar, pero también pensando en lo de Sarchí de por medio”, relató.

Ese proyecto lo ilusiona y hasta entre risas dice que ahí será su retiro, pero más adelante.

“Cuando estás en un club grande, manejás muchas presiones extras, tenés que estar peleando campeonatos siempre y si no, ni siquiera podés salir de tu casa (...). Me encanta cuando juego y cuando no juego desearía estar jugando y mis compañeros lo hacen bien. No sé, me pregunto si ya es el tiempo oportuno”, indicó.

Insiste en que no hay nada definido y que confía en que pase lo mejor para todas las partes.

“Vamos a ver qué pasa, creo que en estos próximos días o semanas se define y si me voy será con la cabeza en alto y si tengo que renovar, también”.

Con la eliminación de Alajuelense en semifinales, a los rojinegros les queda pendiente un escollo.

Deben jugar la final de la Liga Concacaf contra el Olimpia de Honduras. El partido de ida será el 26 de octubre en Tegucigalpa y el juego definitivo se disputará el 2 de noviembre en el Morera Soto.

Esos serán los últimos partidos de carácter competitivo de Bryan Ruiz con Alajuelense, porque después de eso vendrá el Mundial de Qatar 2022 para el capitán y tras la cita planetaria, será su juego de despedida entre la Liga y el Twente.

Los duelos contra Olimpia también podrían ser los últimos juegos de José Miguel Cubero con la camisa de Alajuelense.

La Nación sabe que uno de los clubes muy interesados en el volante de contención es Sporting FC. Si Cubero se marcha de la Liga, ese sería su destino.