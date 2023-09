A Erick ‘Cubo’ Torres se le entrecortó la voz al revelar dedicatoria del gol que le hizo a Alajuelense

Erick ‘Cubo’ Torres fue un legítimo dolor de cabeza para Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Chorotega. El delantero mexicano marcó el gol del descuento, luego asistió a Joaquín Hernández y también incidió en esa acción en la que Giancarlo González incurrió en autogol, ese partido en el que Guanacasteca triunfó 3-2 contra la Liga, arrebatándole el invicto.

Todo lo que pasó en la cancha lo disfrutó y su semblante reflejaba la alegría que sentía. Al bajar un poco las revoluciones, al ‘Cubo’ Torres se le entrecortó la voz al revelar la dedicatoria de su anotación contra Alajuelense.

Porque ese tanto fue un regalo especial para su mamá, doña Lupita Padilla, justo en el cumpleaños de ella.

“Es algo que la verdad me llena el poder dedicarle un gol a mi mamá en su día. Mi papá ya no está aquí, mi papá falleció, entonces daría muchísimo por poder dedicarle un gol a mi papá, si estuviera aquí, si lo pudiera ver, pero se lo puedo dedicar a mi mamá y me da alegría y me da nostalgia”, manifestó Erick Torres en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de la Unafut.

Al contar eso, al futbolista mexicano se le hizo un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de agua. Ahí dejaba ver al delantero más humano, a ese que muy rápido empezó a cautivar a la afición de Guanacasteca con hechos en la cancha. Y con goles.

“Hay que aprovechar el momento. Gracias a Dios estoy jugando, estoy vigente. Hacer un gol en un partido tan importante y podérselo dedicar en vida es lo mejor que me puede pasar”, reflexionó Erick Torres.

Él sabía que la mujer que le dio la vida siempre hace todo lo posible para poderlo ver desde México y quería sorprenderla así, obsequiándole una alegría.

“Si estuviera mi papá daría lo que fuera por poder dedicarle un gol en vida, pero estoy muy contento. Espero que este gol llegue hasta México, estoy seguro de que lo vio obviamente y feliz porque hoy justamente en el día de su cumpleaños le puedo dedicar un gol a mi mamá”, reiteró.

La clave del triunfo de Guanacasteca contra Alajuelense

Erick Torres dijo que Guanacasteca no se puede conformar con quitarle el invicto a Alajuelense. Más bien, cree que esta victoria los compromete a seguir trabajando, esforzarse, ser responsables y seguirle entregando resultados a la afición.

Al analizar lo ocurrido en la cancha, exteriorizó que la ADG salió respetando a la Liga en los primeros minutos y estaban un poco tirados hacia atrás.

Pero fueron capaces primero de reponerse a una adversidad de 2-0 y según él, la clave de ese triunfo fue en empatar el juego contra la Liga antes del medio tiempo.

“Fue un duro golpe para ellos en lo anímico, se van al vestidor decaídos, no sabían qué les estaba pasando, por dónde los golpeamos, por dónde les llegamos y haber empatado en ese momento fue muy favorable y nos ayudó a manejar el partido de mejor manera”, explicó Erick Torres.

Dijo que aunque hicieron algunos ajustes, simplemente era cuestión de confiar en lo que vienen haciendo y en lo que trabajan con el profesor Horacio Esquivel.

“Habíamos tenido partidos muy buenos y sabíamos que teníamos la capacidad para poder jugar de tú a tú, jugar y sobreponernos al 2-0. Agarramos un poquito el balón y me topo una pelota dentro del área que no lo pienso dos veces y por fortuna, por suerte, o por lo que sea me sale al ángulo”.

Pero sus compañeros y él detectaron por dónde y cómo tenían que hacerle daño a la Liga.

“Después una jugada por abajo, por arriba ellos estaban ganando todo. Tienen unos aviones, tienen unas torres atrás y entonces se nos estaba complicando por las bandas, por los centros, con pelotas largas y empezamos a jugar más”.

Así llegó el segundo gol con una jugada bien elaborada y que el ‘Cubo’ Torres confesó que estaba planeada.

“Les entramos por abajo y ese empate a final del primer tiempo fue un duro golpe para ellos del que no se pudieron sobreponer. El haber sacado este resultado reitera el buen trabajo que está haciendo el profesor Horacio, el buen trabajo del equipo durante la semana y los partidos.

”Falta mucho, no hemos ganado nada y el torneo está muy parejo, muy competitivo en la zona final y esto simplemente es una motivación para seguir creyendo, para que la afición siga apoyando como lo está haciendo y es seguir trabajando porque este resultado demuestra que estamos para buenas cosas”.

La alegría de Erick Torres era más que evidente. Llegar a Guanacasteca fue una de sus mejores decisiones porque ahí volvió a ser protagonistas y hoy por hoy es uno de los mejores extranjeros del campeonato nacional.

“Teníamos más de 40 años sin ganarle acá en Nicoya a la Liga, es algo histórico y es un resultado que disfrutamos muchísimo. Le ganamos a un equipo que era casi invencible en las primeras jornadas de la liga. Hicimos nuestro partido, hicimos valer nuestra localía, jugamos como teníamos que hacerlo, lo manejamos y es el reflejo de las cosas que veníamos haciendo”, insistió.

Para él, esta victoria tiene un matiz diferente, porque ocurrió contra el líder del torneo, el equipo que no conocía la derrota en esta temporada.

“Lo disfruté muchísimo porque es un gran equipo, que defensivamente trabaja muy bien. Me voy contento porque colaboré con el gol, no lo pensé dos veces, sabía que tenía que disparar al área, me dieron un metro de distancia, giré y gracias a Dios me sale colocado y feliz porque le pude meter un gol a la Liga, porque puedo sumar en confianza para mí mismo y seguiré trabajando con humildad”, reiteró Erick Torres.