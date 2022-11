Ya no odio a Lio Messi

Confieso que fue objeto de mis antipatías, de esas futboleras, nada grave, la mezcla de admiración y frustración cuando el fenómeno juega con el archirrival. Confieso que fueron un fastidio sus 26 goles contra el Real Madrid, el equipo internacional de mis simpatías, al menos hasta hace algunas temporadas. Ahora, confieso también, me he vuelto un poco indiferente. Total, si el Real Madrid pierde, ¿qué? Ya no está Cristiano. Ya no está Navas. Ya no está Figo. Ya no está Raúl (sobre todo Raúl). Ya no está Roberto Carlos. Ya no está Hugo Sánchez. Ya no están muchos de los jugadores que admiré. Y aunque estuvieran, ¿qué?

