Real Madrid aclara su futuro tras arrollar al Shakhtar

Casemiro, del Real Madrid, y Alan Patrick, del Shakhtar Donetsk, durante el juego entre ambos equipos este martes. (SERGEI SUPINSKY/AFP)

El Real Madrid despejó un poco más su camino a octavos de final de la Liga de Campeones tras ganar 5-0 al Shakhtar Donetsk ucraniano en el estadio Olímpico de Kiev, este martes en la tercera fecha del grupo D de Champions.

Los goles de Serhiy Kryvtsov en propia meta (37), el doblete del brasileño Vinicius Jr. (51, 56), el de su compatriota Rodrygo (65), y el quinto de Karim Benzema (90+1), dejan al conjunto blanco en segundo puesto del grupo con seis puntos, los mismos que el Sheriff (1º), y con dos puntos más que el Inter de Milán, que derrotó 3-1 a la revelación moldava.

En un estadio de grato recuerdo para el conjunto 'merengue', en el que conquistó su última Liga de Campeones, en 2018 tras ganar al Liverpool en la final, los hombres de Carlo Ancelotti pusieron fin con solvencia a una racha de tres partidos consecutivos sin ganar entre todas las competiciones.

De paso vengaron las dos derrotas sufridas ante el conjunto ucraniano en la fase de grupos de la pasada edición de la Champions.

El Shakhtar, que cierra la llave con un punto, visitará el Santiago Bernabéu el 3 de noviembre en la cuarta fecha.

"Nuestro equipo tiene una ambición increíble. Partido perfecto. Era importante reaccionar y lo hemos hecho bien, hemos cumplido. El nivel del partido era muy alto, hemos defendido muy bien, físicamente hemos estado bien hasta el final... todo perfecto", se congratuló Ancelotti.

El Real Madrid efectuó hasta 23 disparos, 10 de ellos en entre los tres palos.

- Vinicius para todo -

La balanza empezó a decantarse de lado visitante cuando el central Kryvtsov despejó hacia su propio arco un buen centro desde la banda derecha de Lucas Vázquez buscando a Benzema. Un gol que ponía premio a la ambición del Real Madrid en el primer tiempo.

Tres goles en un lapso de 14 minutos en la segunda parte dejaron el choque visto para sentencia con más de media hora por delante.

Primero un robo de Benzema en el costado izquierdo del ataque madridista permitió que el balón llegase a Modric en las inmediaciones del área, y que el talentoso volante croata filtrase un pase al interior del área para que Vinicius superase la salida del arquero con un toque sutil picando el esférico.

Si en ese gol el brasileño se reivindicó como definidor, en el siguiente, cinco minutos después, puso de manifiesto sus acreditadas cualidades de regateador para dejar atrás a varios defensas antes se sacar un latigazo con la izquierda.

Era la noche de Vinicius, y lo acabó de confirmar ofreciendo a Rodrygo un pase atrás para que el ex del Santos empalmase en llegada un potente remate con la zurda.

"Sigo trabajando, tengo 21 años y mucho tiempo para ser un gran jugador. Es normal que fallar, pero a veces va a salir. Ya he marcado siete goles, más que la temporada pasada. Siempre me llevé bien con la presión, la confianza que me da el entrenador es importante. Nos gustan estos partidos de Champions", afirmó Vinicius.

Y ese contexto el francés Karim Benzema no quería pasar desapercibido en el festival goleador y selló la 'manita' ya con el tiempo cumplido superando dentro del área a un impotente Anatolii Trubin. Era el undécimo gol en once partidos esta temporada para el delantero galo, candidato al Balón de Oro.

Otro brasileño del equipo blanco, Marcelo, ingresó en el terreno de juego en el segundo acto alcanzado los 100 partidos en la máxima competición europea.

Todo a pedir de boca para un Real Madrid que llegará con optimismo al 'Clásico' del próximo domingo ante el FC Barcelona.

