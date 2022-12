Mbappé se niega a que su imagen sea ligada a ciertas marcas: ¿por qué?

La estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé, es figura en Qatar no solo por su nivel futbolístico, sino también por sus acciones cada vez que es elegido el “hombre del partido”.

Al recibir el galardón se le obliga al jugador a posar con un trofeo que entrega Budweiser y, de paso, a dar sus primeras declaraciones tras el cotejo. No obstante, cada vez que le toca a Mbappé, el francés se niega a hablar; recibe el trofeo, posa con este último escondiendo la marca, y se retira.

Un Mbappé obsesionado con el Mundial no parece tener límites

¿Por qué hace eso?

Según L’Équipe, el jugador no quiere que se le asocie a Budweiser ni a ninguna marca de bebidas alcohólicas. Mbappé no quiere ser parte tampoco de empresas de comida rápida o de apuestas.

De hecho, ese fue un punto clave en su renovación con el Paris Saint-Germain (PSG) y no ha sido parte de varios eventos de la selección por no estar conforme con los patrocinadores.

Durante la última rueda de prensa de Francia, Mbappé habló poco pero también explicó su decisión de no dar declaraciones.

“Quería expresarme en público. Sé que hubo bastantes preguntas sobre por qué no hablaba. Para todos los periodistas que están allí, no fue nada personal contra ellos ni nada contra la gente. Es simplemente que todavía tengo esa necesidad de centrarme en el torneo y cuando quiero centrarme en algo, tengo que hacerlo al 100% y no gastar energía en otras cosas. Por eso no quería atender a los medios. Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarlo personalmente, la Federación no debe pagar por una decisión que es personal”, mencionó en rueda de prensa.

La estrella francesa dejó claro que el Mundial es una obsesión para él.

“Por supuesto que este Mundial es una obsesión, es la competición de mis sueños, tengo la oportunidad de jugarla, he construido mi temporada en base a esta competición física y mentalmente. Quería llegar preparado y de momento va bien, pero aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado y que yo mismo me he marcado, que es ganar”, concluyó.

Mbappé fue elegido tres veces “jugador del partido” en el mundial de Qatar 2022.