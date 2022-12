Marta Emilia se encuentra con Ivana Knöll en Qatar

Uno de los personajes que más llamó la atención en el Mundial de Qatar 2022 es la modelo de Croacia, Ivana Knöll, una joven que se apoderó de las cámaras durante los encuentros de su país en el torneo. Y “Marta Emilia” logró una foto con ella durante el partido contra Brasil.

Sus originales vestimentas y su increíble presencia ante las cámaras llevaron a Ivana Knöll a apoderarse de los titulares de numerosos medios internacionales, así como a que los hinchas incluso se formaran por hacerse una foto con la influencer.

Por ejemplo, el personaje “Marta Emilia”, de la presentadora de televisión e imitadora costarricense Natalia Monge, se encontró a la modelo en las graderías durante el juego en el que Croacia eliminó al equipo de Neymar, el viernes 9 de diciembre.

Ivana Knöll: Modelo de Croacia que acapara las miradas en Qatar

“Gente lo he conseguido, esta es Ivana”, dijo la imitadora en un video que publicó en su cuenta de Instagram al lado de Knöll.

“Say hello to Costa Rica (Di hola a Costa Rica)”, le pidió la presentadora. A lo que la modelo respondió “Hi to Costa Rica (Hola Costa Rica)” y luego hizo el gesto de un beso.

El video cuenta con más de 6.000 “me gusta” y entre los comentarios destacan: “Qué carga Marta Emilia, conseguir ese saludo”. “Esa muchacha encendió redes aquí”. “Marta Emilia es la más envidiada”.

La imitadora también compartió el audiovisual en su cuenta de TikTok.

¿Quién es Ivana Knöll? Copiado!

De acuerdo con informaciones de medios internacionales, la modelo de 30 años nació el 16 de setiembre de 1992 en Frankfurt, Alemania, donde vivió los primeros siete años de su vida y luego se mudó a Bosia y Herzegovina, aunque actualmente vive en Zagreb, Croacia.

Recientemente nombrada por los internautas como “miss Mundial”, la modelo es tendencia en las redes sociales por desafiar los códigos de vestimenta del país conservador.

No obstante, en el mismo encuentro en el que saludó a Costa Rica, la modelo fue despachada por los guardias de seguridad cuando se encontraba posando para los fotógrafos desde las graderías. Sin embargo, sus seguidores están a la espera de su reaparición este martes, cuando su selección enfrente a Argentina en las semifinales.

Ivana Knöll nació el 16 de setiembre de 1992 en Frankfurt, Alemania. (JACK GUEZ/AFP)

Ivana Knoll es tendencia en las redes sociales por desafiar los códigos de vestimenta del país conservador. (ADRIAN DENNIS/AFP)