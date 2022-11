Los increíbles resultados en mundiales que aún causan asombro

La inesperada derrota de Argentina por 1-2 a manos de Arabia Saudita, en apenas la tercera jornada de la Copa del Mundo de Qatar 2022, es una más de las grandes sorpresas que se han vivido en la historia de la cita mundialista y quedaran en la retina de los amantes del fútbol.

La Albiceleste inició ganando con un gol de penal de Lionel Messi, a los 10 minutos, los árabes lograron darle la vuelta al marcador por medio de Saleh Al Sheri (48) y Salem Al Dawsari (53), para dejar al mundo boquiabierto al vencer al campeón de la Copa América y escribir su triunfo entre las hazañas más grandes del balompié Mundial.

A contininuación el recuento de otros victorias que se hicieron inmortales.

Brasil 1950

Estados Unidos 1 - Inglaterra 0

Después de no haber querido participar en las tres primeras ediciones de la Copa del Mundo, los inventores del fútbol se dignaron finalmente en la edición de 1950 en Brasil. Después de vencer a Chile (2-0), los Three Lions fueron sorprendidos por los amateurs estadounidenses y un gol en un desvío de Joe Gaetjens, de origen haitiano. Muy confiado, el seleccionador inglés Walter Winterbottom había decidido no contar con su mejor jugador, Stanley Matthews.

Brasil 1 - Uruguay 2

Con más de 200.000 personas en el estadio Maracaná, Brasil estaba listo para celebrar su primer título mundial. Un empate le bastaba para coronarse campeón. Sin embargo, al minuto 79 el uruguayo Alcides Edgardo Ghiggia anotó el 2-1 para los charrúas, ante la incredulidad de los brasileños y de esta manera arrancarles de las manos Copa Jules Rimet. Aquella proeza fue denominada como el Maracanazo y aún en nuestros días es motivo de tristeza para los brasileños.

Inglaterra 1966

Corea del Norte 1 - Italia 0

El único equipo ni europeo ni suramericano de la Copa del Mundo; Corea del Norte era una gran desconocida. Castigada por la URSS (3-0) y salvada contra Chile por un empate al final del partido (1-1), no se espera que sea un gran obstáculo contra la ‘Nazionale’ de Sandro Mazzola y Gianni Rivera. Y sin embargo Pak Doo-ik sorprende a la defensa italiana con un disparo cruzado y deja tendidos a los italianos.

España 82

Hungría 10 - El Salvador 1

Quizás el triunfo de los húngaros ante los centroamericanos estaba en las quinielas de todos, pero la apabullante derrota no era contemplada por muchos. Laszlo Kiss, quien ingresó de cambio, marco tres tantos en aquel duelo donde Luis Ramírez Zapata descontó para los salvadoreños, quienes asistían a su segunda copa del Mundo tras estar presente en México 70. Los cuscatlecos luego perderían 2-0 ante Argentina y 1-0 frente a Bélgica.

Argelia 2 – República Federal de Alemania 1

Por primera vez, una nación africana venció a un grande de Europa, un terremoto en el mundo del fútbol. Rabah Madjer abrió el marcador y Lakhdar Belloumi volvió a dar la ventaja a los Verdes después del empate de Karl-Heinz Rummenigge. Lamentablemente, ese logro se vio eclipsado por el “partido de la vergüenza” siguiente, en el cual Alemania venció a Austria 1-0, justo el resultado necesario para que clasificaran ambos equipos europeos.

Italia 1990

Camerún 1 -Argentina 0

Argentina llegó a Italia a defender su corona con Diego Armando Maradona, tras campeonizar en el Mundial de México 86, pero la Albiceleste no pudo con los Leones indomables de Camerún. Un cabezazo de François Omam-Biyik sorprendió al guardameta Nery Pumpido. Su primo, André Kana-Biyik y después Benjaming Bassing recibieron la tarjeta roja al final de un partido en el que los cameruneses acabaron con nueve hombres. Los africanos alcanzarían los cuartos de final (derrota contra Inglaterra 3-2). Fue la primera vez que un equipo africano llegó tan largo.

Costa Rica 1 - Escocia 0

Costa Rica llegaba por primera vez a un Mundial y en aquel Verano italiano todo cambió. Su debut no puede ser más recordado, a derrotar, contra todos los pronósticos 1-0 a Escocia, con anotación de Juan Arnoldo Cayasso. Posteriormente cayó 1-0 ante Brasil y en el partido decisivo venció 2-1 a Suecia con tantos de Róger Flores y Hernán Medford. En la segunda ronda los ticos se encontraron con Checoslovaquia y cayeron 1-4. El gol de descuento lo hizo Rónald González, para terminar de esta manera una soñada Copa del Mundo.

Corea y Japón 2002

Francia 0 - Senegal 1

El campeón vigente, Francia, empezó a defender su corona contra un debutante Senegal, quien en su primera aparición en una Copa del Mundo dio la campanada al triunfar 1-0 con anotación de Papa Bouba Diop, quien falleció en 2020 por una enfermedad degenerativa. Mientras los franceses fueron eliminados en primera ronda, os senegaleses fueron segundos de grupo y en octavos de final derrotaron a Suecia 2-1. En cuartos de final cayeron 1-0 ante Turquía para concluir una extraordinaria primera participación en copas del mundo.

Corea del Sur 2 - Italia 1

Todavía otra mala sorpresa coreana para los ‘Azzurri’, eliminados en esta ocasión por Corea del Sur, que alcanzó jugando en casa los primeros octavos de final de su historia. El país anfitrión (con Japón) llegaría incluso hasta semifinales, derrotado por Alemania (1-0). En esta oportunidad el héroe se llama Ahn Jung-Hwan, autor del gol de oro a tres minutos del final de la prórroga. El otro protagonista fue el árbitro ecuatoriano Byron Moreno, quien tuvo un pésimo arbitraje.

Brasil 2014

Costa Rica 3 - Uruguay 1

Costa Rica disputaba su cuarta Copa del Mundo y nadie se imaginó que aquel equipo ubicado en el llamado Grupo de la muerte, frente a Uruguay, Italia e Inglaterra, sería el gran protagonista y su hazaña retumbaría en todo el planeta, luego que no le daban oportunidad de avanzar. Los triunfos ante Uruguay (3-1), Italia (1-0) y el empate ante los ingleses (0-0) lo catapultaron a la segunda ronda, donde vencieron en penales a Grecia y en los cuartos de final caer por la misma vía ante Países Bajos. La generación de Keylor Navas, Celso Borges y Joel Campbell, quienes de la mano de Jorge Luis Pinto hicieron historia.