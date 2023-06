Lionel Messi tomó su decisión: jugará con el Inter de Miami

El futbolista argentino Lionel Messi, habló por primera vez de su futuro futbolístico y dejó todo claro: el por qué de su decisión, su salida del Barcelona y todo lo que vivió en el PSG.

El campeón mundial atendió a los medios a dos medios de comunicación, Mundo Deportivo y Sport, en su casa en Francia. En la entrevista dejó claras muchas situaciones de las que no había hablado pero la frase que ya le da la vuelta al mundo es: “Tomé la decisión que voy a ir a Miami”.

Con un tono más humano, reveló detalles de su vida en París y el cómo decidió tomar un decisión rápida siendo agente libre y con los reflectores sobre sus pasos.

Al final no fue Barcelona, ni el fútbol saudí. “Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”, haciendo referencia a que estampará su firma con el Inter de Miami, equipo que preside David Beckam.

En la entrevista no podía pasar inadvertido el tema del Barcelona y el interés que tenía el argentino en volver pero nunca se dio un acercamiento formal con el club de sus amores.

“Seguramente haya gente que no quiere que vuelva, como también en su momento no quería que me quedara cuando me tuve que ir”, afirmó Leo.

Frase que despierta su más profundo sentimentalismo ya que el club culé es una herida abierta en el corazón del ‘10′ campeón del mundo.

El argentino marcó una historia relevante para el fútbol mundial con el equipo azulgrana. Sin embargo, no pudo despedirse de su afición como sí lo hizo Andrés Iniesta, Xavi, Busquets, leyendas y compañeros de muchas batallas.

“Me hubiese gustado poder despedirme de la gente, como creo que me hubiese merecido. Como también merecían e hicieron los jugadores que nombré. Me hubiese gustado irme de esa manera. Por un lado había quedado un runrún feo. Yo había sido el malo de la película y eso tampoco me gustaba mucho porque no había sido así. Por eso me gustaría tener en algún momento una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos y disfrutamos y padecimos también. Fueron muchísimos años juntos, y me gustaría despedirme como lo siento”, afirmó según la publicación de Mundo Deportivo.

Lionel Messi, la estrella argentina del fútbol, dijo adiós al París Saint Germain club en el que afirma que no fue feliz. (FRANCK FIFE/AFP)

Messi deseaba una despedida como la tuvo Busquets, Jordi Alba, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, pero aunque no será como jugador de momento, afirmó que desea volver un día al Barcelona pues desea aportar algo al club que ama, incluso una de las decisiones tomadas con su familia en el futuro es vivir en ese lugar que tanta alegría le ha dado.

Destino Miami Copiado!

Cuando se habló de la salida de Messi también se decía que lo iban a acompañar con él Busquets y Jordi, esa fue otra de las interrogantes que aclaró en la extensa entrevista.

“No, cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos y de qué iban a hacer pero nunca en ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado. Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos”, explicó.

Por otro lado, una vez aclarado el tema de que el destino será el Inter de Miami, Messi hizo referencia a un cambio de aire, es decir abandonar Europa y pasar un tiempo en América si lo del Barcelona no se daba, para “salir del foco”, luego de tanta polémica con su salida del Paris Saint Germain.

“Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, aclaró.

Ansiedad y tristeza Copiado!

Messi también conversó de su tiempo en Francia, donde con mucha franqueza afirmó no haberlo pasado nada bien.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”, afirmó.

Leo afirmó haber sentido molestia y ansiedad en medio de lo que se habló de su futuro en Europa sobre todo cuando se mencionaba a sus hijos o a su esposa, es por ello que no pesó el dinero en la toma de su decisión final.

Lo único que Lionel Messi deseaba, luego de ganarlo todo, era “buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad”.