Lionel Messi: campeón del mundo y de Instagram; las fotos con más ‘me gusta’ de la red social

Lionel Messi se convirtió en campeón del mundo y de Instagram, pues ahora tiene las fotos con más 'me gustas' de la red social. (Tomada de Instagram: Lionel Messi)

Como si ganar el Mundial de Qatar 2022 y levantar la Copa del Mundo no fuera suficiente, el capitán de la Selección Nacional de Argentina y máximo goleador, Lionel Messi, se posicionó este martes como el usuario que posee la publicación con más “me gustas” en Instagram.

Se trata de una galería que inicia con la foto del argentino mientras levanta el trofeo después de coronarse campeón del mundo al derrotar en penales a la selección francesa. En la misma publicación se le observa en plena celebración con el resto del equipo. “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, escribió Messi en ese posteo.

En el mismo texto, el futbolista agradeció a su familia, a quienes lo apoyan y a los que creyeron en su conjunto. “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. ¡Lo logramos!”, agregó.

Antonela Roccuzzo a Lionel Messi: ‘Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años’

A dos días de su publicación, las fotos no dejan de acumular corazones y ya registran 62 millones de reacciones; sin embargo, al momento de realizar esta nota, el número crecía cada vez que se refrescaba la página.

“Gracias Leo, un juego legendario”. “Argentina para la historia”. “El mejor día de mi vida Leo”. “Gracias por siempre capitán”, son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

De esta manera la famosa foto de un huevo, con 56 millones de “me gustas” pasó a segundo lugar en la red social. Mientras que la tercera posición es ocupada por el futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez, quienes contabilizaron 32 millones de reacciones cuando anunciaron que tendrían gemelos, en octubre del 2021.

No obstante, a las 9 a. m. (hora de Costa Rica), del martes 20 de diciembre del 2022, la foto de Lionel Messi durmiendo con la Copa del Mundo está a punto de tomar el tercer lugar de la red social, pues registra 31 millones de “me gustas” apenas cuatro horas después de su publicación.

Todo parece indicar que Cr7 saldrá del top 3 en los próximos minutos.