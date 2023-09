Jeaustin Campos explica por qué fue valioso empatar ante Comunicaciones

Jeaustin Campos no descarta utilizar un equipo alternativo para enfrentar este sábado al Pérez Zeledón, por el Torneo de Apertura 2023. (Jose Cordero)

El técnico del Herediano, Jeaustin Campos, salió satisfecho con el empate 0-0 ante Comunicaciones en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

A pesar del asedio de los cremas, su equipo logró obtener un resultado positivo, lo que lo coloca cerca de avanzar a la siguiente fase. Esto siempre y cuando consigan una victoria en el juego de vuelta, programado para el próximo miércoles 4 de octubre en el estadio Fello Maza de Cartago (6 p. m.).

Un empate con goles les daría el pase a los chapines, ya que la regla del gol como visitante se utilizaría como criterio de desempate en la serie.

Ahora, Campos y sus pupilos se enfocarán en el Torneo de Apertura 2023, donde se enfrentarán al Pérez Zeledón este sábado en San Isidro de El General, donde posiblemente utilicen un equipo alternativo.

- ¿Cómo analiza el empate 0-0 ante Comunicaciones?

- Creo que el resultado va a depender de las lecturas del partido. De repente, si hubiésemos ganado, hablaríamos de que fue un buen planteamiento. Si hubiera sido lo contrario, a lo mejor hablaríamos de que el planteamiento no fue el mejor. El resultado puede deberse a una jugada, la fortuna, alguna indecisión o algún error de algunos de los protagonistas. Nos vamos satisfechos por el trabajo de los muchachos.

- ¿Qué le preocupaba más del rival?

- Buscamos proteger el medio campo porque sabíamos que ellos intentarían salir jugando. Sabíamos que José Contreras iba a jugar, que es un buen jugador, e iban a buscar jugar con tres delanteros y llenar el ancho del área, por lo que la idea era resguardarse allí.

- Es claro que la defensa jugó un papel importante para obtener un resultado positivo.

- Logramos neutralizar el pelotazo y los centros, que eran sus puntos fuertes. Ellos tienen jugadores que cabecean bastante bien y en cierta medida los logramos identificar. Es cierto que en los primeros 20 minutos, tal vez, no teníamos claro cómo cortarles el circuito por los laterales para que no tuvieran tanto espacio, pero finalmente logramos solucionar ese problema.

- Ante la poca tenencia de balón en el medio campo; ¿no era Luis Ronaldo Araya una buena alternativa?

- Muchas veces, los planteamientos requieren ciertos perfiles. Pensamos en incluir a Ronaldo, pero la cancha era pesada; generalmente en esas condiciones se necesita un jugador con potencia que corra. Andy Rojas, quien solo tiene 17 años, siempre nos sorprende, tiene buen control de la pelota y se desplaza hacia los espacios, mientras que Luis Ronaldo no tiene esas características.

- ¿Es ventajoso el empate sin goles, sabiendo que si se produce una paridad con goles ante Comunicaciones en el juego de vuelta, ellos avanzan debido al criterio del gol visitante?

- Queríamos marcar goles como visitantes; esa era nuestra primera opción. Empatar como visitante y no perder es un buen resultado, pero no nos vamos a confiar; la moneda está en el aire. Hicimos un partido inteligente como visitantes, pero estoy seguro de que el profesor (Willy Coito) y sus muchachos harán lo mismo en nuestro país. No estamos confiados ni salimos del camerino con sentimientos triunfalistas.

. ¿Le dará prioridad al juego de vuelta ante Comunicaciones sobre el partido del Torneo de Apertura del sábado contra Pérez Zeledón?

- Ambos juegos son importantes. Dada la situación actual en el campeonato, necesitamos puntuar ante Pérez Zeledón y también derrotar a Comunicaciones. Honestamente, solo tenemos un partido en la Copa Centroamericana para avanzar a las semifinales y 10 en el Torneo de Clausura para buscar la clasificación y pelear por el campeonato. Por lo tanto, tenemos más probabilidades de avanzar en el torneo local que en el certamen de Concacaf, donde solo tenemos un partido.

- ¿Cuánta tranquilidad le brinda tener a Ángel David Sayago, Allan Cruz y John Jairo Ruiz, quienes se unen al grupo para competir por un puesto?

- Esto es precisamente competencia, ya que eleva el nivel del rendimiento colectivo del plantel. Antes, Jesús Godínez estaba un poco solo y no teníamos tantas alternativas. Ahora, contamos con Godínez, Sayago y Andy Rojas. También recuperamos a John Jairo Ruiz, Allan Cruz, y debemos sumarle a Eduardo Juárez, sin olvidar que falta Orlando Galo, a quien le quedan unas tres semanas para volver.