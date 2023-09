Jeaustin Campos analiza las sensibles bajas que tendrá ante el Comunicaciones

El Club Sport Herediano afrontará este miércoles, a partir de las 8 p. m., el compromiso de ida de los cuartos de final por la Copa Centroamericana frente al Comunicaciones de Guatemala sin dos de sus principales figuras en el mediocampo.

Los rojiamarillos deberán saltar al terreno de juego del estadio Doroteo Guamuch Flores sin su volante creativo, Elías Aguilar, y su contención, Alejandro Bran, quien fue baja de último momento, por lo que deberán rearmar su mediocampo para enfrentarse a los guatemalteco.

Para los cremas será un juego de revancha, pues en el cierre de la fase de grupos el Team los derrotó en casa 1-2 y les arrebató el primer lugar. Sin embargo, ante el formato del certamen, ambos equipos se volverán a ver las caras, aunque ahora en una serie de ida y vuelta.

Herediano enfrentará un duelo diferente

- ¿Cómo analiza las bajas que tendrá para el juego de ida ante Comunicaciones?

Son dos bajas sensibles. En el caso de Alejandro Bran, se lesionó este lunes, y Elías Aguilar debe cumplir un partido por sanción. Siento que el equipo es sólido y compacto. Tanto los jugadores que vienen jugando con regularidad como los que tienen menos minutos han estado bien. El rendimiento colectivo es muy estable, por lo que esperamos hacer un partido inteligente y llevar la serie a Costa Rica con ventaja.

- ¿Cuál es el análisis que hace del rival?

- La verdad es que todos los partidos son diferentes, pero debemos prestar atención al juego del rival y a las situaciones que debemos tener en cuenta. El duelo anterior no me parece un parámetro válido para tomar en cuenta debido a cómo se presentó. No es lo mismo jugar una fase de grupos que una serie de ida y vuelta.

- ¿Qué puede cambiar con respecto al partido de la fase de grupos?

- Venimos a jugar nuestro fútbol, no creo que vayamos a variar mucho de lo que hemos estado presentando en el campeonato nacional. Esperamos ser protagonistas con la pelota y, obviamente, sacar los tres puntos, o al menos llevar la eliminatoria avanzada.

- ¿Cuál es la diferencia entre el equipo actual y el que ganó la fase de grupos ante Comunicaciones?

- En términos de rendimiento, el equipo ha sido muy estable. Los resultados no nos han acompañado, pero el equipo ha mantenido una línea de juego importante. Estoy satisfecho con el rendimiento de los muchachos. Cuando pierdes jugando bien, posiblemente vas a perder en menor cantidad de veces. Hemos reaccionado teniendo buenos partidos y buenos resultados. Aunque no hemos ganado todo lo que merecíamos, seguimos con la filosofía jugar bien al fútbol y obtener los resultados que queremos.

- ¿Qué opina del formato de la Copa Centroamericana y de volver a encontrarse con el Comunicaciones?

- Cuando vimos el formato, nos pareció extraño, pero ahora debemos afrontarlo de esa manera. Quizás lo único que favorece es que no tenemos que investigar al rival porque ya lo enfrentamos. Conocemos sus debilidades y ellos conocen las nuestras.