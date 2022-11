Guía TV: Torneo de Copa va por tres canales y no se pierda los fogueos de Alemania y España

El Torneo de Copa Suerox 2022 da inicio en nuestro país este martes y los fiebres del fútbol tico deben tener claro en qué canal se podrá observar el compromiso de su equipo favorito.

Como es tradicional los canales de FUTV y Tigo Sports llevarán la mayoría de compromisos, pero también a ellos se unirá TD+.

Es más, les adelantamos que esta semana el juego Sarchí vs Grecia será transmitido por TD+ y para que tome en cuenta, el fin de semana Uruguay vs Saprissa (sábado a las 7 p. m.) y Turrialba vs Cartaginés (domingo a las 3 p. m.) también podrán ser vistos por TD+.

En cuanto a los fogueos de la Selección Nacional, este martes la representación femenina se medirá a Portugal y en masculino, la Tricolor enfrentará a Irak, en el último partido antes del debut mundialista en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y hablando del Mundial de Qatar 2022, Alemania y España, rivales de la Sele, tendrán su último amistoso el miércoles y el jueves respectivamente y usted los puede observar por ESPN.

Martes

7 a. m. R. Nadal (ESP) vs F. Auger-Aliassime (CAN) (ATP, finales), por ESPN 2.

12 p. m. Portugal vs Costa Rica (Amistoso, femenino), TD+.

1 p. m. Inglaterra vs Noruega (Amistoso, femenino), ESPN 3.

8 p. m. Herediano vs Santa Ana (Torneo de Copa), por FUTV.

Miércoles

7 a. m. ATP finales, tenis, por ESPN 2.

11 a. m. Omán vs Alemania (Amistoso), por ESPN.

1:30 p. m. México vs Suecia (Amistoso), por TUDN.

2 p. m. Cadence Bank Houston Open (Golf), por ESPN 3.

3 p. m. Sarchí vs Grecia (Torneo de Copa), por TD+.

6:30 p. m. Boston Celtics vs Atlanta Hawks (NBA),por ESPN 2.

8 p. m. Alajuelense vs Guanacasteca (Torneo de Copa), por FUTV.

9 p. m. Golden State Warriors vs Phoenix Suns (NBA),por ESPN 2.

Jueves

8 a. m. Irak vs Costa Rica (Amistoso), por canales 6 y 7.

9:50 a. m. Jordania vs España (Amistoso), por ESPN.

1 p. m. DP World Tour Championship (Golf, primera ronda), por ESPN.

8 p. m. Guadalupe vs Puntarenas (Torneo de Copa), por Tigo.

Viernes

6:50 a. m. Gran Premio Abu Dhabi (Fórmula 1 prácticas 2), por ESPN.

8:50 a. m. Bélgica - Egipto (Amistoso), por ESPN.

1 p. m. DP World Tour Championship (Golf, segunda ronda), por ESPN 3.

6:30 p. m. Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers (NBA), por ESPN 2.

8 p. m. Sporting FC vs Pérez Zeledón (Torneo de Copa), por Tigo.

9 p. m. New York Knicks vs Golden State Warriors (NBA), por ESPN 2.