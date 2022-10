Guía TV: ¿Dónde ver el Alajuelense - Real España y las semifinales del torneo tico?

Liga Deportiva Alajuelense tendrá una semana llena de retos, al intentar, en solo cuatro días, clasificarse a dos finales, tanto a nivel internacional como local.

Los rojinegros se enfrentarán este martes al Real España por el juego de vuelta de la semifinal de la Liga Concacaf. Con una vetaja de 3-0, tras golear a los catrachos en San Pedro Sula, los pupilos de Fabián Coito esperan hacer valer su condición de local y sellar su boleto a la final del torneo regional.

El compromiso será a las 6 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto y usted lo puede seguir a través de la pantalla de ESPN 2, según dio a conocer el departarmento de comunicación de ESPN.

Los manudos volverán a la acción el viernes, cuando se vean las caras ante el Saprissa, por la vuelta del Apertura 2022. Luego de igualar 0-0 en casa, con un empate con goles o una victoria en el estadio Ricardo Saprissa se clasificarían a la final de la segunda fase.

El compromiso se podrá mirar este viernes a las 8 p. m, por FUTV.

En el fútbol internacional la Champions League tendrá su cuarta jornada con duelos tan decisivos como el Barcelona vs Inter, Atletico Madrid vs Club Brugge, Shakhtar Donetsk vs Real Madrid o Milan vs Chelsea, los cuales usted puede seguir hasta por cuatro diferentes canales.

Tampoco puede perderse las series divisionales de las Grandes Ligas que arrancan este martes con cuatro compromisos, donde los tradicionales Yanquis de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, no van a faltar y son claros favoritos.

Tampoco podrá dejar de ver la pelea de boxeo entre la costarricense Juliana China Rodríguez y la panameña Sayda Mosquera, quienes disputarán el título Mundial Oro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Martes

10:30 a. m. Copenhagen vs Manchester City (Champions League), por ESPN.

11 a. m. Filadelfia Filis vs Atlanta Bravos (Playoffs, Grandes Ligas), por ESPN.

12:40 p. m. Shakhtar Donetsk vs Real Madrid (Champions League), por ESPN.

2 p. m. Seattle Marineros vs Houston Astros (Playoffs, Grandes Ligas), por ESPN.

5:30 p. m. Cleveland Guardianes vs Nueva York Yanquis (Playoffs, Grandes Ligas), por ESPN.

6 p. m. Alajuelense vs Real España (Liga Concacaf, semifinal), por ESPN 2.

8 p. m. Los Ángeles Dodgers vs Padres de San Diego (Playoffs, Grandes Ligas), por ESPN.

8 p. m. Olimpia vs Motagua (Liga Concacaf, semifinal), por ESPN 2.

Miércoles

10:30 a. m. Napoli vs Ajax (Champions League), por ESPN 2.

10:30 a. m. Atletico Madrid vs Club Brugge (Champions League), por ESPN.

12:40 p. m. Bayer Leverkusen vs Porto (Champions League), por ESPN 2.

12:40 p. m. Rangers FC vs Liverpool (Champions League), por ESPN.

12:40 p. m. Milan vs Chelsea (Champions League), por ESPN 4.

12:40 p. m. Barcelona vs Inter (Champions League), por Canal 7.

3 p. m. Filadelfia Filis vs Atlanta Bravos (Playoffs, Grandes Ligas), por ESPN 2.

5:30 p. m. Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks (Pretemporada NBA), por ESPN 3.

6 p. m. Puebla vs Club América (Liga Mexicana, cuartos de final), por ESPN.

6:30 p. m. Los Ángeles Dodgers vs Padres de San Diego (Playoffs, Grandes Ligas), por ESPN 2.

8 p. m. Minnesota Timberwolves vs Los Ángeles Lakers (Pretemporada NBA), por ESPN 3.

Jueves

10:30 a. m. FK Bodø/Glimt vs Arsenal (Europa League), por ESPN.

10:30 a. m. Real Betis vs Roma (Europa League), por ESPN 3.

12:45 p. m. Manchester United vs AC Omonia (Europa League), por ESPN.

12:45 p. m. Real Sociedad vs FC Sheriff (Europa League), por ESPN 3.

1:30 p. m. Seattle Marineros vs Houston Astros (Playoffs, Grandes Ligas), por ESPN 2.

5:30 p. m. Cleveland Guardianes vs Nueva York Yanquis (Playoffs, Grandes Ligas), por ESPN 2.

6 p. m. Washington Commanders vs Chicago Bears (NFL), por ESPN.

8 p. m. Juliana Rodríguez vs Sayda Mosquera (Boxeo Título Mundial Oro, AMB) por TD+.

Viernes

12:30 p. m. Schalke 04 vs Hoffenheim (Bundesliga), por Sky 504/546.

1 p. m. Rayo Vallecano vs Gerafe (Liga Española), por Sky 504/546 y Tigo Vix+.

3 p. m. Filadelfia Filis vs Atlanta Bravos (Playoffs, De ser necesario), por ESPN 2.

8 p. m. Los Ángeles Dodgers vs Padres de San Diego (Playoffs, De ser necesario), por ESPN 2.

8 p. m. Saprissa vs Alajuelense (Semifinal, vuelta), por FUTV.

8 p. m. Denver Nuggets vs Golden State Warriors (Pretemporada NBA), por ESPN 3.