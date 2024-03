El Manchester City y el Arsenal se respetan más de la cuenta y el Liverpool se frota las manos

Era el juego más esperado en la jornada 30 de la Premier League y se dio el resultado menos pensado, marcador que terminó por favorecer al Liverpool.

El Manchester City enfrentaba al Arsenal y atento a lo que pasaba entre ambos, estaba el Liverpool, que antes del compromiso derrotó 2-1 al Brighton.

Arsenal, Liverpool y Manchester City se encuentran en una pelea encarnizada por obtener el cetro de la Premier League.

Con su victoria, el Liverpool se apoderó de la cima con 67 puntos y supera en dos unidades al Arsenal y en tres al City, que es tercero con 64.

El juego entre el Manchester City y el Arsenal fue un duelo que se caracterizó por el dominio de las defensas. La marca se impuso, y figuras como Erling Haaland tuvieron pocas oportunidades en ofensiva. (DARREN STAPLES/AFP)

Manchester City y Arsenal no pasaron del empate a cero. Hubo mucha concentración y mucha imposición por parte de las defensas. Ninguno de los equipos se atrevió a soltar amarras y estuvieron lejos de la victoria.

Apenas hubo ocasiones claras en el primer tiempo que disputaron ambos conjuntos, aunque Aké para los locales y Gabriel Jesus para los visitantes gozaron de las mejores situaciones de peligro para amenazar la portería rival.

No se asumieron muchos riesgos con las posesiones. El equipo de Pep Guardiola se encontró con un bloque rival que dejó pocos espacios, y los de Mikel Arteta no tuvieron grandes opciones para correr generando alguna superioridad.

Liverpool remontó

Previo al juego entre el City y el Arsenal, el Liverpool remontó ante el Brighton (2-1), este domingo en Anfield. El equipo de Jürgen Klopp apretó constantemente al de Roberto de Zerbi, uno de los técnicos que suenan para sustituir al alemán en el banquillo de Anfield la próxima temporada.

El Brighton, noveno en la tabla, perdió la batalla de la posesión, su punto fuerte, y apenas inquietó al arquero irlandés Caoimhin Kelleher, más allá del gol marcado a los 87 segundos de partido, por medio de Danny Welbeck.

Los ‘Seagulls’ lograron aguantar el chaparrón ofensivo del Liverpool hasta el minuto 27, cuando el colombiano Luis Díaz (27) estableció la igualada en un tiro de esquina.

Apoyado por sus aficionados, el Liverpool siguió encerrando a su rival merced al trabajo del argentino Alexis Mac Allister, ex del Brighton.

El gol de la victoria llegó de un pase del campeón del mundo argentino entre dos jugadores para el egipcio Mohamed Salah (65), que firmó su gol número 16 en la liga.

Con la costumbre de que dos equipos suelan ser los implicados en la lucha por el título, a estas alturas de la película lo habitual es que el Manchester City marque el ritmo de puntuación... No obstante, no está siendo así en esta 2023/24. Arsenal y Liverpool no solo han mantenido el pulso a los vigentes campeones, además de eso han conseguido ponerse por delante para exigir al máximo a los de Pep Guardiola.

El escenario es precioso para que cualquiera sume una nueva liga a sus vitrinas, con la despedida de Jürgen Klopp de fondo y lo que podría ser el primer gran título de Mikel Arteta en un club que vuelve a tener una gran ilusión.

Resultados

Sábado:

Newcastle 4 - West Ham 3

Chelsea 2 - Burnley 2

AFC Bournemouth 2 - Everton 1

Nottingham 1- Crystal Palace 1

Sheffield United 3 - Fulham 3

Tottenham 2 - Luton Town 1

Aston Villa 2 - Wolverhampton 0

Brentford 1 - Manchester United 1

Domingo:

Liverpool 2 - Brighton 1

Manchester City 0 - Arsenal 0