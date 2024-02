Al inacabable Jonathan McDonald se lo desearían hasta Alajuelense y Saprissa

Inacabable. A sus 36 años, Jonathan McDonald corre, presiona, lucha y anota. Cuando los atacantes van de salida, él se da el lujo de anotar uno, dos y hasta tres goles en un juego.

Jonathan McDonald llegó a 179 goles en la Primera División.

No lo hace solo, por supuesto, sino como el último protagonista de un San Carlos atrevido, sublíder del campeonato contra todos los pronósticos, con dos puntos más que Alajuelense luego del 4 a 0 de este martes sobre el Santos, con triplete de su goleador.

La escuadra de Luis Marín disputa cada pelota, abre juego por las bandas, saca centros efectivos. Sabe tocar, asociarse, llegar por el centro. Sabe también cómo defenderse con todo -innecesario ante Santos- en un juego que pudo haber ganado por más.

Al final, el libreto termina en McDonald, anotador de un triplete que cualquier equipo se desearía, hasta Alajuelense y Saprissa, no pocas veces frustrados de tanto dominio sin gol.

Dirán que no, que su tiempo ya pasó, pero no sobran lo goleadores como él. Con derecha uno, con cabeza dos, con izquierda... Bueno, con izquierda no: su remate de zurda desde fuera del área dio en el ángulo y se negó a ingresar.

McDonald, en su versión 3.0, conserva mucho de sus mejores tiempos, pero sin aquellos frecuentes desenfoques que lo sacaban del partido y lo vestían de villano.

Ahora hasta aprendió a “tragar veneno y convertirlo en gasolina”, según la frase por él utilizada al final del juego en declaraciones a Tigo Sport. Ya no lo inquieta lo que digan. Tampoco ser ignorada para cualquier Selección Nacional cuando no abundan los goleadores. “Ese barco ya partió”, expresa el goleador sin mostrarse apesadumbrado.

Con 179 goles en su carrera, tiene a la vista al que alguna vez parecía inalcanzable, el mítico Errol Daniels (196). Más allá, a lo lejos, se asoma la silueta de Víctor el Mambo Núñez, con una cifra que parece difícil de soñar (146). Con McDonald, sin embargo, ya uno no sabe.