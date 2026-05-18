Política

Laura Fernández abre diálogo con Poder Judicial entre tensiones por reformas y autonomía

El primer encuentro se da en medio de diferencias por el enfoque del Ejecutivo, pero con coincidencias en la necesidad de mejorar la operatividad del sistema de justicia

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Por Lucía Astorga
La presidenta Laura Fernández se reúne este lunes con las autoridades del Poder Judicial: Orlando Aguirre, presidente de la Corte; Patricia Solano, presidenta de la Sala III; Carlo Díaz, fiscal general, y Michael Soto, director del OIJ.
La presidenta Laura Fernández se reúne este lunes con las autoridades del Poder Judicial: Orlando Aguirre, presidente de la Corte; Patricia Solano, presidenta de la Sala III; Carlo Díaz, fiscal general, y Michael Soto, director del OIJ. (Diseño Canva /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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