Política

Asamblea definirá reelección de 5 magistrados y posible reconfiguración de la Corte Suprema de Justicia

El proceso se dará bajo presión del Poder Ejecutivo, que ha llamado a reunir 38 votos para impedir reelecciones de magistrados

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Por Lucía Astorga
Fotos de Archivo Corte Plena, Poder judicial
La integración de la Corte Plena podría cambiar en los próximos años, si el oficialismo logra reunir los 38 votos que necesita para evitar la reelección de magistrados. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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