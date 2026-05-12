El País

Magistrada de la Sala Tercera, Sandra Zúñiga, adelanta su pensión: ‘Se deberá seguir firmes en la defensa de la independencia judicial’

Sandra Zúñiga dejará su cargo como magistrada y deja vacante en la Sala Tercera de la Corte Suprema a partir del 1.° de junio

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Por Yucsiany Salazar
17/03/2025, San José, Corte Suprema de Justicia, entrevista con las magistradas de la sala tercera, Patricia Solano y Sandra Zúñiga, para hablar acerca de la reforma al Código Procesal Penal.
La magistrada Sandra Zúñiga dejará su cargo dos años antes de lo previsto. (Jose Cordero/Jose Cordero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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