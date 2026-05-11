Política

Laura Fernández vuelve a plantear suspensión de garantías individuales: ¿qué implica y cómo podría aplicarse?

La presidenta Laura Fernández habló sobre suspender garantías constitucionales en barrios críticos por narcotráfico, de ser necesario. Explicamos lo que dice la Constitución Política y qué propone la mandataria.

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Por Yucsiany Salazar
Traspaso de poderes. Laura Fernández asumió como presidenta de la República
La presidenta Laura Fernández confirmó que propondría levantar las garantías individuales en casos específicos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Garantías individualesLaura FernándezCosta Rica
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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