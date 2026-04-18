Política

Diputados chavistas bajan el tono a propuesta de Laura Fernández para suspender garantías y libertades

Aunque Pueblo Soberano defiende la propuesta como una herramienta extrema y bajo control constitucional, la iniciativa no alcanza los votos requeridos y genera resistencia en la oposición

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Por Lucía Astorga
Capacitación en plenario legislativo diputados electos
La fracción electa del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) defendió la propuesta de la presidenta electa, Laura Fernández, de suspender garantías y libertades como estrategia de seguridad. (Lilly Arce/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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