El Explicador

¿Qué son las garantías individuales? Del derecho a ser libres a las propuestas electorales de suspenderlas

Así funcionan las garantías individuales que hoy algunos proponen poner en pausa

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Garantías individualesSala ConstitucionalDerechos humanosElecciones 2026
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.