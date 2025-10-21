Álvaro Ramos rechaza suspender garantías individuales: ‘Imagínese a la policía prohibiéndole salir de su casa sin orden judicial’

El candidato del PLN, Álvaro Ramos, se pronunció sobre la idea de suspender garantías individuales. Foto:

El candidato de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, rechazó la propuesta de suspender las garantías individuales en ciertas zonas del país como medida de seguridad. Esta idea la plantearon la oficialista Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO), y Fabricio Alvarado de Nueva República (PNR).

“No estamos de acuerdo de ninguna manera con la suspensión de garantías individuales. Nuestro partido no lo apoyará ni desde el Ejecutivo, ni desde el Legislativo; nunca tendrán los votos de nuestra parte para apoyar una idea así”, dijo Ramos.

El verdiblanco explicó las razones: “Si usted creyó que era incómodo en la pandemia no poder sacar el carro o no poder ir al parque porque estaba restringido, imagínese lo que va a ser la suspensión de garantías individuales. Imagínese a la policía pudiendo entrar a su casa sin tener que pedirle permiso a un juez. Imagínese a la policía pudiendo prohibirle salir de su casa sin tener una orden judicial. Eso es lo que significa la suspensión de garantías individuales”.

Argumentó que este tupo de prácticas empiezan con un discurso contra los criminales, pero terminan aplicándose contra cualquiera.

“Nosotros no lo vamos a aceptar. Esta administración no ha querido girar los recursos a la policía para hacer bien su trabajo (...) Vamos para un cuarto año récord en homicidios y este gobierno no ha sabido como pararlo. Esto se complementa con otros relatos del oficialismo: te habla una semana de suspender garantías individuales y te habla la otra semana de desterrar a todos los que pensamos diferente”, señaló Ramos.

El secretario General del PLN, Miguel Guillén, ratificó la oposición de su partido: “Lo que hoy escuchamos no son deslices retóricos: es el lenguaje de una deriva autoritaria que ya no se disfraza. El chavismo proclama sin reservas su voluntad de derribarlas para sustituir la democracia por obediencia".

La candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social (CDS), Ana Virginia Calzada, también anunció que no aplicará esas medidas en un eventual gobierno suyo.

“Las garantías y libertades individuales no son un préstamo del gobierno, son derechos naturales de todas las personas. Suspenderlas debilita el Estado de derecho y abre la puerta al abuso, la seguridad no se logra violando derechos, sino haciéndolos valer”, dijo Calzada.

Propuesta de Laura Fernández

Laura Fernández propuso, durante la presentación de su plan de gobierno, levantar o suspender las garantías individuales, por razones de seguridad, en puntos de alta concentración de actividad delictiva organizada.

Una iniciativa similar lanzó el diputado y candidato presidencial Fabricio Alvarado el 1.° de setiembre, mediante un video publicado en sus redes sociales.

En la grabación, Alvarado argumentó que la primera instrucción de una posible fracción legislativa de Nueva República, electa en el proceso electoral del 2026, sería negociar con las demás bancadas y el Poder Ejecutivo la declaratoria de un estado de excepción, para atender la ola de criminalidad.

La propuesta del legislador tampoco aplicaría para todo el territorio nacional, sino que estaría circunscrita a aquellas comunidades en las que se identifique, por parte de las autoridades, que las organizaciones criminales tienen el control.

Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación (PNG), también planteó aplicar un estado de excepción en ciertas zonas del país como una estrategia para enfrentar lo que él denomina “terrorismo delincuencial”, de acuerdo con una publicación del diario La República.