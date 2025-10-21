Política

Álvaro Ramos rechaza suspender garantías individuales: ‘Imagínese a la policía prohibiéndole salir de su casa sin orden judicial’

La candidata oficialista Laura Fernández y Fabricio Alvarado propusieron suspender garantías individuales en puntos de alta concentración de actividad delictiva organizada

Por Sebastián Sánchez
El candidato de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, rechazó la propuesta de suspender las garantías individuales en ciertas zonas del país como medida de seguridad. Esta idea la plantearon la oficialista Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO), y Fabricio Alvarado de Nueva República (PNR).
El candidato del PLN, Álvaro Ramos, se pronunció sobre la idea de suspender garantías individuales.







