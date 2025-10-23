Política

Diputado chavista defiende suspensión de garantías ‘para quienes dañan nuestros barrios’

Legislador aseguró que la medida no aplicaría para los que trabajan, los que estudian ni los adultos mayores

Por Aarón Sequeira

En un discurso de tintes electorales, el diputado Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), defendió esta semana, en el plenario de la Asamblea Legislativa, la propuesta de suspender las garantías individuales que hizo la candidata presidencial chavista Laura Fernández.








