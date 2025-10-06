Política

Diputado chavista Alexánder Barrantes niega haber consumido licor antes de zafarrancho en que casi se va a los golpes

Legislador dijo en un medio que ya había devuelto los $890 que su amigo empresario puso para cubrir los daños del choque, pero a ‘La Nación’ dijo que no pudo pagarlos aún

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

El diputado chavista Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), negó este lunes que hubiera consumido licor el día en que protagonizó un zafarrancho en el que casi termina yéndose a los golpes con una persona a la que el congresista le chocó su vehículo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diputado chavistaAlexánder BarrantesPPSDPilar CisnerosZafarrancho en parqueo
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.