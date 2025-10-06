Diputado chavista Alexánder Barrantes niega haber consumido licor antes de zafarrancho en que casi se va a los golpes

El diputado chavista Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), negó este lunes que hubiera consumido licor el día en que protagonizó un zafarrancho en el que casi termina yéndose a los golpes con una persona a la que el congresista le chocó su vehículo.

A la salida de la reunión de la bancada chavista, después de que Pilar Cisneros anunció el severo llamado de atención que le hicieron sus compañeros de fracción a Barrantes, este dijo: “Claramente, ya lo manifesté que no, venía de una cena”.

El congresista alegó que, en el video, se ve claramente que está “un poco alterado, incluso nervioso”, pero “nunca bajo los efectos del alcohol”.

Barrantes adujo que, al revisar las grabaciones, se puede observar que “no hay ese tipo de comportamiento”, como si hubiera consumido alguna bebida alcohólica.

“Era una cena, con un amigo personal, y un visitante del amigo”, comentó el congresista del PPSD y aseguró que había estado en el restaurante del hotel Delta Hotels by Marriott San José Aurola, antes conocido como Aurola Holiday Inn.

‘Arreglamos, para poderme ir’

Consultado sobre por qué no esperaron que llegaran los oficiales de la Policía de Tránsito, Barrantes alegó que esperaron todo el tiempo. “Íbamos a amanecer ahí, más bien arreglamos, para poderme ir”, comentó el chavista.

“El Tránsito no vino, probablemente porque se trata de un parqueo privado y deben ser ellos quienes resuelvan ese tema, más bien yo podría reclamar ahí el pago que yo hice, porque el parque no tiene ni siquiera luz”, agregó.

Barrantes añadió su vehículo estaba en posición de salida del parqueo porque él ni siquiera se había dado cuenta de que había golpeado a otro vehículo.

“La verdad es que yo no sé si el vehículo ya estaba golpeado, si él lo había golpeado cuando yo no estaba, o si yo verdaderamente lo golpeé. Sin embargo, yo asumí la responsabilidad”, comentó.

Sobre lo sucedido en ese parqueo josefino, Barrantes agregó que están diciendo de todo sobre lo que sucedió en ese estacionamiento.

“Ya di las explicaciones. En ese video no aparece todo lo que sucedió, cuando el muchacho dueño del vehículo entró un poco agresivo, malcriado, me insultó, me ofendió y demás. Él fue quien me puso el teléfono en la cara y ahí fue donde esa falta de respeto se me acabó la paciencia”, dijo..

En las declaraciones que dio este lunes, antes de plenario, Barrantes enfatizó que el actor y empresario Prabhakar Sharan Prasad, quien pagó $890 por los daños que causó el diputado chavista, es su amigo.

Aunque más temprano el congresista le dijo a La Teja que ya le había devuelto el dinero, a La Nación y tres medios más dijo que no había podido pagarle aún.

Barrantes dijo que el actor andaba recogiendo un saco y un cargador de celular, él lo llamó y le pidió que llegara porque “había intentos de agresión, yo estaba solo y ellos eran como seis”.

“Él se vino, yo le pedí que me ayudara a negociar con el muchacho, porque no quería hablar conmigo”, dijo Barrantes.