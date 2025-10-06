Esto dijo Pilar Cisneros sobre zafarrancho de diputado chavista en parqueo josefino

El diputado Alexánder Barrantes ha protagonizado varios hechos polémicos, tanto dentro del plenario como fuera de él. En la foto, Waldo Agüero (izq.), Barrantes y Manuel Morales (der.), todos del oficialista partido Progreso Social Democrático. Foto:

La jefa de los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, reaccionó al zafarrancho que protagonizó el legislador puntarenense Alexánder Barrantes, en un parqueo de San José, el sábado por la noche. Al lugar llegó un actor originario de la India, Prabhakar Sharan Prasad, quien pagó los daños causados por el diputado chavista.

Cisneros aseguró que ella recién conoció del hecho este domingo por la tarde, cuando varias personas le enviaron los videos en los que se ve al porteño casi irse a los golpes con otra persona, después de que el congresista golpeó otro vehículo con su pick up.

“Mi primera reacción es que don Alexánder Barrantes deberá afrontar todas las consecuencias legales y reputacionales de su accionar esa noche, en el parqueo público”, dijo la vocera oficialista.

Tal como dio a conocer el medio digital CR Hoy, este domingo por la tarde, luego de estar en algún sitio cercano al parque Morazán, el diputado llegó al parqueo para tomar su vehículo y golpeó fuertemente un automóvil, en la puerta del chofer, luego intentó salir del estacionamiento.

Sin embargo, le cerraron el portón y, en ese momento, casi se va a los golpes con el dueño del vehículo golpeado, cuando este le estaba tomando una fotografía cerca del rostro.

Pago en efectivo

Luego de varios minutos de confrontación, llegó un actor de origen indio, Prabhakar Sharan Prasad, en auxilio de Barrantes y desembolsó $890 en efectivo para cubrir los daños del otro vehículo.

Se trata de un actor y empresario a quien el diputado porteño ha intentado ayudar para que obtenga contratos con el gobierno de Rodrigo Chaves.

Pilar Cisneros agregó que este lunes, en la reunión semanal de la fracción del PPSD, analizarán el caso, escucharán a Barrantes y tomarán una posición respecto a lo sucedido.

Alexánder Barrantes ha protagonizado varios hechos polémicos en su gestión parlamentaria, desde el momento en que habría presuntamente ofrecido una embajada a la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), o sus familiares, a cambio de votar un proyecto de interés del Poder Ejecutivo, hasta el comentario despectivo que hizo el jueves pasado, en el plenario, contra la diputada independiente Johana Obando, sobre quien dijo que lo único que sabe de arroz es, tal vez, cocinarlo.

Además, en setiembre del 2023, Barrantes estuvo organizando un viaje en yate para varios colegas legisladores, para la visita que haría la Asamblea Legislativa a la ciudad de Puntarenas, en esos días. En aquel momento, el congresista rehusó decir cómo financiaría ese paseo, el cual finalmente se canceló.

También, se conoció que el chavista había retado a los golpes al jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, durante una discusión en los pasillos del plenario.